Ярославец ищет свидетелей ДТП на Московском проспекте: пострадала его мама

Вчера в Ярославле на перекрёстке улицы Калинина и Московского проспекта Nissan врезался в Mitsubishi. ДТП произошло в 09:45 в районе торгового центра «Шоколад». Водитель Nissan просит отозваться свидетелей аварии. После столкновения пострадала его 67-летняя мама — удар пришёлся женщине в область груди.



— Водитель автомобиля Mitsubishi выехал на красный. Все машины рядом с ним стояли, а он решил, что можно ехать. Я его никак не мог видеть. Позже он объяснил всё тем, что не местный, приехал из Крыма и не знает, как здесь принято ездить, — сказал порталу 76.RU водитель Nissan Денис. — Меня очень подвёл видеорегистратор. Раньше всегда работал исправно. Камера на перекрёстке оказалась почему-то выключена, ТЦ «Шоколад» тоже не смог помочь.