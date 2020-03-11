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Ярославец ищет свидетелей ДТП на Московском проспекте: пострадала его мама

Стали известны подробности аварии

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После аварии женщине потребовалась помощь медиков

После аварии женщине потребовалась помощь медиков

Вчера в Ярославле на перекрёстке улицы Калинина и Московского проспекта Nissan врезался в Mitsubishi. ДТП произошло в 09:45 в районе торгового центра «Шоколад». Водитель Nissan просит отозваться свидетелей аварии. После столкновения пострадала его 67-летняя мама — удар пришёлся женщине в область груди.


— Водитель автомобиля Mitsubishi выехал на красный. Все машины рядом с ним стояли, а он решил, что можно ехать. Я его никак не мог видеть. Позже он объяснил всё тем, что не местный, приехал из Крыма и не знает, как здесь принято ездить, — сказал порталу 76.RU водитель Nissan Денис. — Меня очень подвёл видеорегистратор. Раньше всегда работал исправно. Камера на перекрёстке оказалась почему-то выключена, ТЦ «Шоколад» тоже не смог помочь.


Если вы стали свидетелем ДТП или засняли его на видеорегистратор, просим связаться с редакцией: 89108142206.

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
11 мар 2020 в 13:59

Что значит с Крыма и не знает как тут ПРИНЯТО ездить? Это че типа традиции? Навязались на нашу голову.

Гость
11 мар 2020 в 12:35

а как ему мог помочь видеоргеистратор и ТЦ Шоколад?

Гость
11 мар 2020 в 12:30

Не надо носиться, а то ищет он.