Жёсткое ДТП в Ярославле: пострадали четыре человека, двое из них в больнице

Сегодня в Ярославле на перекрёстке улицы Калинина и Московского проспекта Nissan X-Trail влетел в бок Mitsubishi. Из-за жёсткого столкновения четверо человек получили различные травмы: водители обеих машин и пассажиры Mitsubishi.



— Один из водителей не захотел пропускать второго. Участники ДТП — Mitsubishi с крымскими номерами и местный «Ниссан». В ДТП пострадали оба водителя — они будут лечиться дома. А вот две женщины 46 и 50 лет — пассажиры «Mitsubishi» — госпитализированы, — сообщили 76.RU в УМВД по Ярославской области.