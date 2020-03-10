В Переславском районе Ярославской области затопило часть дороги Фото: Администрация Переславского района

В Ярославской области из-за паводка затопило дорогу. Происшествие случилось 9 марта в Пригородном сельском поселении Переславского района.

— Резкий подъём воды в реке Кубря привёл к подтоплению дороги Глебовское — Леонтьево, — сообщил в соцсетях глава района Валерий Астраханцев.



Причиной ЧП стал подъём воды в реке Кубря из-за таяния снега Фото: Администрация Переславского района

По данным МЧС по Ярославской области, уровень воды увеличился из-за интенсивного таяния снега. Под воду ушёл участок дороги в районе моста между селом Новое и деревнями Леонтьево и Ченцы. Под дорогой здесь находятся водопропускные трубы, но они просто не справились с большим объёмом воды.



Жители деревень Леонтьево и Ченцы оказались отрезанными от мира Фото: Администрация Переславского района

Сейчас для жителей деревень Леонтьево и Ченцы, которые оказались отрезаны, организована переправа. Она работает с 7 до 9 часов, с 12 до 14 часов, с 16:30 до 18:30. Регулярно проводятся замеры уровня воды. Как уточнили в МЧС, на настоящий момент изменений пока нет.



На месте подтопления организована переправа Фото: Администрация Переславского района