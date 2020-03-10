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Происшествия Подтопления

В Ярославской области из-за паводка затопило дорогу

Под угрозой подтоплений ещё несколько участков

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В Переславском районе Ярославской области затопило часть дороги

В Переславском районе Ярославской области затопило часть дороги

В Ярославской области из-за паводка затопило дорогу. Происшествие случилось 9 марта в Пригородном сельском поселении Переславского района.

— Резкий подъём воды в реке Кубря привёл к подтоплению дороги Глебовское — Леонтьево, — сообщил в соцсетях глава района Валерий Астраханцев.

Причиной ЧП стал подъём воды в реке Кубря из-за таяния снега

Причиной ЧП стал подъём воды в реке Кубря из-за таяния снега

По данным МЧС по Ярославской области, уровень воды увеличился из-за интенсивного таяния снега. Под воду ушёл участок дороги в районе моста между селом Новое и деревнями Леонтьево и Ченцы. Под дорогой здесь находятся водопропускные трубы, но они просто не справились с большим объёмом воды.

Жители&nbsp;деревень Леонтьево и Ченцы оказались отрезанными от мира

Жители деревень Леонтьево и Ченцы оказались отрезанными от мира

Сейчас для жителей деревень Леонтьево и Ченцы, которые оказались отрезаны, организована переправа. Она работает с 7 до 9 часов, с 12 до 14 часов, с 16:30 до 18:30. Регулярно проводятся замеры уровня воды. Как уточнили в МЧС, на настоящий момент изменений пока нет.

На месте подтопления организована переправа

На месте подтопления организована переправа

Ещё одна территория, которой грозит подтопление, — это часть Костромской низины, которая заходит на территорию Некрасовского района. Здесь возможны подтопления пониженных участков дорог, земель сельскохозяйственного назначения сельского поселения Красный Профинтерн, подвалов зданий.

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потопподтопленияМЧСПереславский район
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КОММЕНТАРИИ (18)

Гость
10 мар 2020 в 12:43

где тут дорога ? затопило небольшой участок грунтовки , находящийся в низине . 21 век , а они удивляются таянью снега , дождю ветру , что не день то аномалия. По фото в этой луже воды сантиметров 30 , любая машина проедет , камешков подсыпьте и тему закрывайте

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10 мар 2020 в 12:21

Дорога... Это называется - "направление".

Гость
10 мар 2020 в 13:17

Если это называется дорога,тогда понятно к чему мы стремимся,Машиностроителей тогда пока ещё скоростная магистраль.