МЧС дало экстренное предупреждение о возможности новых подтоплений в Ярославской области

МЧС по Ярославской области дало экстренное предупреждение о возможности новых подтоплений в регионе.
— В связи с увеличением уровня воды на участке Костромской низины, расположенном в Некрасовском районе, создается угроза подтопления пониженных участков местности, участков дорог местного значения, земель сельскохозяйственного назначения сельского поселения Красный Профинтерн, — говорится в сообщении МЧС.
По данным на 5 марта, уровень воды в протекающей там реке Келноть приближается к неблагоприятной отметке. До неё остается 35 сантиметров, в реке Рыбинка — 2 сантиметра. В связи с этим возможно затопление подвалов в зданиях, дорог местного пользования:
- участок дороги Яснищи — Ворокса;
- два участка дороги Хребтово — Искробол (мост через реку Ёшка и участок в районе озера Искробольское);
- дорожное полотно вдоль населенных пунктов Искробол, Рождественное, Макарово, Щукино, Мышкино, Филенка;
- участок дороги Ворокса — Кресцово;
- участок дороги Шачебол — Яхробол;
- участок дороги Яхробол — Исады;
- участок дороги Яхробол — Куреево;
- участок дороги Защитный — Тимохино;
- участок дороги Тимохино — Ермольцино.
Между тем после того, как начал сходить снег, стал проявляться урон, который февральское наводнение причинило Волжской набережной в Ярославле. Например, уже видны дефекты на плитке.