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Происшествия Подтопления

МЧС дало экстренное предупреждение о возможности новых подтоплений в Ярославской области

Названы территории, которые рискуют уйти под воду: список

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Жителей Ярославской области предупредили о подтоплениях

Жителей Ярославской области предупредили о подтоплениях

МЧС по Ярославской области дало экстренное предупреждение о возможности новых подтоплений в регионе.

— В связи с увеличением уровня воды на участке Костромской низины, расположенном в Некрасовском районе, создается угроза подтопления пониженных участков местности, участков дорог местного значения, земель сельскохозяйственного назначения сельского поселения Красный Профинтерн, — говорится в сообщении МЧС.

По данным на 5 марта, уровень воды в протекающей там реке Келноть приближается к неблагоприятной отметке. До неё остается 35 сантиметров, в реке Рыбинка — 2 сантиметра. В связи с этим возможно затопление подвалов в зданиях, дорог местного пользования:

  • участок дороги Яснищи — Ворокса;
  • два участка дороги Хребтово — Искробол (мост через реку Ёшка и участок в районе озера Искробольское);
  • дорожное полотно вдоль населенных пунктов Искробол, Рождественное, Макарово, Щукино, Мышкино, Филенка;
  • участок дороги Ворокса — Кресцово;
  • участок дороги Шачебол — Яхробол;
  • участок дороги Яхробол — Исады;
  • участок дороги Яхробол — Куреево;
  • участок дороги Защитный — Тимохино;
  • участок дороги Тимохино — Ермольцино.

Между тем после того, как начал сходить снег, стал проявляться урон, который февральское наводнение причинило Волжской набережной в Ярославле. Например, уже видны дефекты на плитке.

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подтопленияМЧСКостромская низинаНекрасовский район
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
6 мар 2020 в 13:00

Срочно направить трактор на вычерпывание воды

ваш господин
6 мар 2020 в 12:40

без паники - все находится под неусыпным контролем и мониторингом 😁

Ярик
6 мар 2020 в 12:35

чему быть того не миновать