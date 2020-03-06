МЧС дало экстренное предупреждение о возможности новых подтоплений в Ярославской области

МЧС по Ярославской области дало экстренное предупреждение о возможности новых подтоплений в регионе.



— В связи с увеличением уровня воды на участке Костромской низины, расположенном в Некрасовском районе, создается угроза подтопления пониженных участков местности, участков дорог местного значения, земель сельскохозяйственного назначения сельского поселения Красный Профинтерн, — говорится в сообщении МЧС.



По данным на 5 марта, уровень воды в протекающей там реке Келноть приближается к неблагоприятной отметке. До неё остается 35 сантиметров, в реке Рыбинка — 2 сантиметра. В связи с этим возможно затопление подвалов в зданиях, дорог местного пользования:

