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Провезло по дороге несколько метров: в Ярославле «Газель» сбила пешехода. Видео

Пострадавший мужчина получил серьезные травмы

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«Газель» сбила мужчину на Ленинградском проспекте

«Газель» сбила мужчину на Ленинградском проспекте

Серьезное ДТП произошло 10 февраля в Ярославле. Около 17 часов на Ленинградском проспекте, недалеко от перекрестка с проспектом Дзержинского, грузовая «Газель» сбила мужчину. Происшествие попало на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. В этот момент из-за поворота на него вылетел грузовик. Машина протащила пешехода по дороге несколько метров.

Видео: «Ярнет»

Известно, что «Газелью» управлял 39-летний водитель. Пострадавшему мужчине 56 лет. Он остался жив, но получил серьезные травмы. С места происшествия его увезли в больницу.

— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Также в полиции напомнили водителям об обязанности уступать дорогу пешеходам, которые, по правилам, пользуются преимуществом в движении, снижать скорость перед пешеходными переходами.

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ДТПЛенинградский проспект«Газель» сбила мужчину
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КОММЕНТАРИИ (21)

Гость
11 фев 2020 в 09:44

Вы если в машинах не разбираетесь, не пишите, что Газель.

Гость
11 фев 2020 в 09:36

Он, что слепой? Как можно было не увидеть пешехода? Наверное СМС писал.

Николя
11 фев 2020 в 09:30

Что такое «Газель», имя нарицательное, проще говоря, прозвище малотоннажных грузовиков что-ли?