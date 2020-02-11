Провезло по дороге несколько метров: в Ярославле «Газель» сбила пешехода. Видео

«Газель» сбила мужчину на Ленинградском проспекте Фото: «ЯрНет»

Серьезное ДТП произошло 10 февраля в Ярославле. Около 17 часов на Ленинградском проспекте, недалеко от перекрестка с проспектом Дзержинского, грузовая «Газель» сбила мужчину. Происшествие попало на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. В этот момент из-за поворота на него вылетел грузовик. Машина протащила пешехода по дороге несколько метров.

Видео: «Ярнет»

Известно, что «Газелью» управлял 39-летний водитель. Пострадавшему мужчине 56 лет. Он остался жив, но получил серьезные травмы. С места происшествия его увезли в больницу.

