«Воды уже по грудь»: жители затопленного дачного поселка молят о помощи

Жители дачного поселка «Мономер» в Ярославском районе с ужасом смотрят, как вода поднимается всё выше и выше. Их продолжают затапливать вышедшие из берегов реки. В этом месте как раз протекают река Великая, Туношонка и Волга. В МЧС сообщают, что уровень воды снижается, ситуация стабильна, но люди говорят, что это не так.
— Вода сегодня поднялась на десять сантиметров! У нас залило скважину у дома, мы лишились воды. Приходится носить ее из общей скважины, — рассказала пенсионерка Людмила Кузнецова, которая вместе с мужем постоянно живёт в поселке.
По ее мнению, уходить воде мешают ледяные торосы, которые образовались в месте впадения малых рек в Волгу. Сейчас сильно затоплена примерно половина поселка. У дома Кузнецовых воды выше колена. Ходить приходится в болотных сапогах. У некоторых других домов, по словам Людмилы Сергеевны, воды и вовсе по грудь.
Видео: Светлана Михайлова
В МЧС во второй половине дня 5 февраля вновь прошло внеплановое заседание рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
— На сегодняшний день резких подъемов уровня воды нет. Выявлены заторные явления в Ярославском и Некрасовском районах. Завтра в Москве состоится заседание межведомственной рабочей группы, которая будет определять объемы сбросов с Рыбинского и Нижегородского гидроузлов. Для размыва заторных явлений мы предлагаем увеличить сбросы с Нижегородского и уменьшить сбросы с Рыбинского гидроузла, — отметил начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров.
Напомним, из-за больших сбросов с рыбинской дамбы в Ярославской области подтопило ряд территорий. В том числе затопленным оказалось СНТ «Мономер» в Ярославском районе. В основном в нем дачные дома, но есть и семья, которая живет на постоянной основе.