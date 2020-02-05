«Воды уже по грудь»: жители затопленного дачного поселка молят о помощи

Жители дачного поселка «Мономер» в Ярославском районе с ужасом смотрят, как вода поднимается всё выше и выше. Их продолжают затапливать вышедшие из берегов реки. В этом месте как раз протекают река Великая, Туношонка и Волга. В МЧС сообщают, что уровень воды снижается, ситуация стабильна, но люди говорят, что это не так.

— Вода сегодня поднялась на десять сантиметров! У нас залило скважину у дома, мы лишились воды. Приходится носить ее из общей скважины, — рассказала пенсионерка Людмила Кузнецова, которая вместе с мужем постоянно живёт в поселке.