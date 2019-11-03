Под Ярославлем полицейский из Москвы сбил насмерть пешехода

В Ярославском районе около поселка Дорожного произошло ДТП — автомобиль Audi A3 сбил пешехода.
— Сбитый мужчина погиб на месте, — сообщили очевидцы происшествия.
Как стало известно 76.RU, за рулем иномарки в момент ДТП сидел оперативник уголовного розыска отдела полиции по Пресненскому району Москвы. По предварительным данным, мужчина был не при исполнении, ехал по своим делам на личном автомобиле.
В случившемся сейчас разбираются специалисты следственного отдела управления МВД и сотрудники ГИБДД.
Еще одно смертельное ДТП произошло на дороге Карачиха — Ширинье в Ярославском районе. Там столкнулись УАЗ и Mercedes Е-200. От удара иномарку расплющило.