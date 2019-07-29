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Происшествия

«Это очень страшно»: в Ярославле горел детский сад

В МЧС сообщили подробности ЧП

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Пожар в строящемся детском саду случился уже не первый раз

Фото: Подслушано в Ярославле

В Ярославле горит детский сад в микрорайоне «Яблоневый посад». Местные жители сообщают, что от пожара весь район в дыму.

— Это выглядит очень страшно, — говорят очевидцы. — Садик ещё не сдан, там работают строители.

На место примчались пожарные, но их помощь не пригодилась.

— Там горели стройматериалы, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Возгорание было ликвидировано до приезда наших специалистов.

В мае в этом детском саду уже был пожар. И тогда, как и в этот раз, никто из людей не пострадал.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Злой
29 июл 2019 в 17:21

Так и пишите - горит стройка!!!!

Валенок-в-Лаптях
29 июл 2019 в 16:20

Не этот же сад недавно горел? Есть подозрения на нарушения при постройке или проектировании этого объекта, лично у меня как у обывателя. Это же дети, как так вообще можно!?