«Это очень страшно»: в Ярославле горел детский сад

В Ярославле горит детский сад в микрорайоне «Яблоневый посад». Местные жители сообщают, что от пожара весь район в дыму.



— Это выглядит очень страшно, — говорят очевидцы. — Садик ещё не сдан, там работают строители.



На место примчались пожарные, но их помощь не пригодилась.



— Там горели стройматериалы, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Возгорание было ликвидировано до приезда наших специалистов.



В мае в этом детском саду уже был пожар. И тогда, как и в этот раз, никто из людей не пострадал.

