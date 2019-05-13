В Ярославле загорелся строящийся детский сад: подробности

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Чёрный дым повалил с трёхэтажного здания
От здания повалил чёрный дым
В Дзержинском районе Ярославля загорелось здание строящегося детского сада. Пожар начался в Яблоневом посаде 13 мая около 10 часов утра. Чёрный дым увидели местные жители, вызвав пожарных.
— Возгорание произошло на втором этаже, предположительно, загорелся материал-утеплитель, лежавший на полу. Площадь возгорания 10 квадратных метров, — рассказали подробности в управлении МЧС по Ярославской области.
Рабочие сами эвакуировались со стройки, в пожаре никто не пострадал. На данный момент спасатели ещё работают над локализацией возгорания.
Этот детский сад строят по федеральной программе. Чиновники постоянно отчитываются о темпах строительства, рассказывая, когда сад на 280 мест примет первых малышей.
Леса, поля, самолёты, теперь ещё и детские сады! МЧС вообще хоть что-то контролирует?