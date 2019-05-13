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Происшествия

В Ярославле загорелся строящийся детский сад: подробности

Чёрный дым повалил с трёхэтажного здания

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От здания повалил чёрный дым 

Фото: Жесть Ярославля / Vk.com 

В Дзержинском районе Ярославля загорелось здание строящегося детского сада. Пожар начался в Яблоневом посаде 13 мая около 10 часов утра. Чёрный дым увидели местные жители, вызвав пожарных. 

— Возгорание произошло на втором этаже, предположительно, загорелся материал-утеплитель, лежавший на полу. Площадь возгорания 10 квадратных метров, — рассказали подробности в управлении МЧС по Ярославской области. 

Рабочие сами эвакуировались со стройки, в пожаре никто не пострадал. На данный момент спасатели ещё работают над локализацией возгорания. 

Пожар тушат уже больше часа

Фото: Жесть Ярославля / Vk.com

Этот детский сад строят по федеральной программе. Чиновники постоянно отчитываются о темпах строительства, рассказывая, когда сад на 280 мест примет первых малышей

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

пожардетский сад

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
13 май 2019 в 12:22

Леса, поля, самолёты, теперь ещё и детские сады! МЧС вообще хоть что-то контролирует?

ГОСТ
13 май 2019 в 12:22

Ну, перед проверкой успели...

Григорий
13 май 2019 в 11:59

Я не строитель конечно, но вопрос к контролирующим органам: какого лешего используются горючие материалы в таком строительстве?
Или как всегда у нас в России, насрать, главное сдать проект, бабло получить, а дальше хоть что...