В Ярославле загорелся строящийся детский сад: подробности

Григорий 13 май 2019 в 11:59

Я не строитель конечно, но вопрос к контролирующим органам: какого лешего используются горючие материалы в таком строительстве?

Или как всегда у нас в России, насрать, главное сдать проект, бабло получить, а дальше хоть что...