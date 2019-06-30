«Он вступился за другого»: в Ярославской области компания мужчин насмерть забила 24-летнего парня

Как говорят жители Ростова, драка произошла в ночь на 29 июня во втором микрорайоне возле круглосуточного ларька. Там компания парней избивала мужчину. За что, пока непонятно. Но Владимир, который проходил мимо со своими друзьями, не смог оставить мужчину в беде. Он заступился. И отдал за это свою жизнь. На Владимира налетело сразу несколько человек.

В Ростове Великом насмерть забили молодого человека. Владимиру было всего 24 года. Две недели назад у него был день рождения. Он погиб, потому что вступился за другого.

— Володя погиб по доброте душевной. Он всегда спешил всем на помощь. Он, можно сказать, сирота… Рос на моих глазах… У него есть мать, но она пьёт и никогда не занималась его воспитанием. Володя был моим воспитанником, — рассказывает знакомая Владимира Ирина.



Жители Ростова говорят, что во время драки народу вокруг было много. Были рядом и друзья Владимира.



— Почему ему никто не помог, в голове не укладывается, — говорит жительница Ростова Екатерина. — Город у нас маленький. Любое происшествие — это трагедия для всего города.



Кстати, по словам жителей Ростова, возле этого ларька часто происходят драки, ведь там и ночью продают спиртное.



— Давно пора это злачное место прикрывать. За алкоголем съезжаются со всего города, — рассказала Регина Морозова.



Как нам сообщили жители Ростова, сейчас правоохранители ищут подозреваемых.



В СУ СК РФ по Ярославской области эту ситуацию пока не комментируют.



Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшего.