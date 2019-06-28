Очевидцы: «В Ленинградской области разбилась иномарка с ярославскими номерами»

Жуткое ДТП в Ленинградской области: в 4 утра на 24-м километре автодороги «Кола» в сторону Санкт-Петербурга автомобиль Mazda 6 врезался в столб. От удара машина превратилась в месиво. Информацию о ДТП выложили в паблик «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург/Питер Онлайн» во «ВКонтакте». Очевидцы пишут, что иномарка была с ярославскими номерами. Информация о том, что в машине были жители Ярославской области, официально пока не подтверждена.