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Происшествия

Очевидцы: «В Ленинградской области разбилась иномарка с ярославскими номерами»

От удара о столб машина превратилась в месиво

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Все пострадавшие в больнице

Фото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург/Питер Онлайн / Vk.com

Жуткое ДТП в Ленинградской области: в 4 утра на 24-м километре автодороги «Кола» в сторону Санкт-Петербурга автомобиль Mazda 6 врезался в столб. От удара машина превратилась в месиво. Информацию о ДТП выложили в паблик «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург/Питер Онлайн» во «ВКонтакте». Очевидцы пишут, что иномарка была с ярославскими номерами. Информация о том, что в машине были жители Ярославской области, официально пока не подтверждена.

Машина разбилась вдребезги

— За рулём автомобиля находился 27-летний водитель. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. 31-летняя и 50-летняя пассажирки госпитализированы в тяжёлом состоянии, — рассказали в управлении ГИБДД по Ленинградской области.

Авария произошла в 4 утра

Мы уточняем информацию о пострадавших.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
28 июн 2019 в 16:14

Вероятнее всего водитель заснул за рулем.Самое сонное время, 4 утра, пустая трасса..