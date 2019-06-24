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Происшествия

В Ярославской области из пруда достали тело молодого мужчины

Трагедия произошла в минувшие выходные

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Тело мужчины обнаружили без внешних признаков насильственной смерти

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области утонул молодой мужчина. Тело 23-летнего парня обнаружили в минувшую субботу, 22 июня, на территории пруда, расположенного в садоводческом товариществе «Восход-1» в Тутаевском районе.

— Тело обнаружено без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, мужчина утонул при купании. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Как нам стало известно, сам молодой человек родом из Ярославля. В Тутаевский район он поехал отдохнуть на природе.

Напомним, в Ярославле до сих пор не обнаружили тело мужчины, который упал в Волгу с Октябрьского моста.

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