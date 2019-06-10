«Ушёл на собеседование и исчез»: в Ярославле ищут странным образом пропавшего 28-летнего мужчину

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Полицейские и волонтёры отрабатывают несколько версий случившегося
Мужчина ушёл из дома в пятницу на прошлой неделе. И до сих пор не вернулся
Родные 28-летнего Андрея Марова из Ярославля уже несколько дней не находят себе места. На прошлой неделе мужчина ушёл из дома, и больше близкие его не видели.
— Он ушёл в пятницу около двух-трёх часов дня из дома на Ленинградском проспекте, где живёт со своей девушкой, — сообщил брат пропавшего Эдуард Геращенко. — С собой он взял документы: паспорт, трудовую книжку и банковские карты. Сказал, что пошёл на собеседование по поводу работы.
Андрей — человек непьющий. Родные говорят, что иногда может немного выпить в компании, но никогда не перебарщивал с этим делом. У него есть небольшой кредит, совсем не большой — брал на покупку ноутбука. Никаких многомиллионных долгов.
К поискам Андрея Марова подключились полицейские и волонтёры поисково-спасательного отряда «Центр-Спас». Они отрабатывают несколько версий случившегося.
— Мужчина был одет в черную рубашку с длинным рукавом и тёмно-синие джинсы, — рассказала инфорг «Центра-Спас» Юлия Гаврилова. — У него есть татуировка.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где может находиться Андрей Маров, просьба позвонить в полицию по телефону 02 или волонтёрам «Центр-Спаса» по бесплатному номеру горячей линии 8 800 301-91-12. Звонить можно и напрямую родственникам — брат Эдуард: +7 (999) 786-95-23, отец Юрий: +7 (915) 969-51-34.