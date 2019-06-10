«Ушёл на собеседование и исчез»: в Ярославле ищут странным образом пропавшего 28-летнего мужчину

Родные 28-летнего Андрея Марова из Ярославля уже несколько дней не находят себе места. На прошлой неделе мужчина ушёл из дома, и больше близкие его не видели.



— Он ушёл в пятницу около двух-трёх часов дня из дома на Ленинградском проспекте, где живёт со своей девушкой, — сообщил брат пропавшего Эдуард Геращенко. — С собой он взял документы: паспорт, трудовую книжку и банковские карты. Сказал, что пошёл на собеседование по поводу работы.



Андрей — человек непьющий. Родные говорят, что иногда может немного выпить в компании, но никогда не перебарщивал с этим делом. У него есть небольшой кредит, совсем не большой — брал на покупку ноутбука. Никаких многомиллионных долгов.

