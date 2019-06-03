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Происшествия

В Ярославской области грузовик насмерть сбил человека

В ГИБДД уточняют обстоятельства аварии

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Неизвестно, как мужчина оказался на проезжей части

Фото: Александра Савельева

Вчера, 2 июня, на трассе М-8 погиб человек. ДТП случилось в Ростовском районе около 12:30. По предварительной информации, 44-летний водитель грузовика «Хёндай» сбил 62-летнего пешехода. 

— В результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте. Обстоятельства ДТП в настоящее время уточняются, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Днём ранее в Ярославле внедорожник сбил пешехода. Мужчина едва вступил на проезжую часть. Жуткий момент попал на видео.

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