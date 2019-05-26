«Скрывали пытки от родственников»: в Ярославле в больнице умер заключённый

В Ярославле в больнице умер 29-летний Алексей Сидякин, которого медикам привезли из следственного изолятора. Основатель движения «Гулагу нет» Владимир Осечкин направил по поводу случившегося заявления в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, управление ФСИН, а также в комитеты против пыток ООН и Европейского суда по правам человека. Там он указал, что мужчина мог скончаться от пыток, которые к нему применялись — ему диагностировали черепно-мозговую травму и отёк головного мозга, он находился в коме.

— Врачи установили на теле погибшего следы избиения — синяки, порезы на руках и характерные для удушения отметины на шее, — уточнил активист.



— Сотрудники УФСИН скрывали ЧП от родственников Алексея Сидякина: не сообщили им о пытках, о коме, об «освобождении», не извинились перед ними и даже не помогли маме заботиться последние дни о своём сыне, — заявил правозащитник.



В управлении ФСИН официально эту информацию не комментируют. Но как пояснил источник 76.RU в СИЗО, есть информация, что Сидякин сам свёл счёты с жизнью.



Известно, что Алексей Сидякин попал за решётку за ложное сообщение о бомбе в школе. Перед смертью его освободили из-за состояния здоровья.

