«Молчи и иди со мной!». Родители рассказали, как их сын отбился от приставаний мужчины на улице

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Инцидент произошёл в Дзержинском районе Ярославля
Школьник смог вырваться из рук мужчины
В Ярославле обсуждают инцидент, который произошёл в городе. По словам очевидцев, на мальчика напал педофил. Мужчина подoшёл к ребёнку и попытался увести его с собой. Произошедшее долго обсуждали в соцсетях, но многие не верили, что это действительно произошло. И вообще, что мужчину можно назвать педофилом. В правоохранительных органах эту ситуацию на тот момент не комментировали.
Мы связались с родителями мальчика и из первых уст узнали, что произошло.
— Мой сын пошёл в торговый центр, который располагается в двух шагах от дома, чтобы купить шарики на выпускной. Там всегда многолюдно, всегда много детей, — рассказывает папа мальчика Николай.
Внезапно к ребёнку подошёл мужчина и попросил помочь разобраться с телефоном. Мальчик спросил: «Как именно вам помочь?». На это мужчина приобнял его за плечи и сказал: «Молчи, ничего не говори и пойдём со мной».
— Мой сын вырвался от него и побежал. Страх в его глазах увидела незнакомая женщина. Она остановила его и спросила: «Ты знаешь этого мужчину?». Мой сын сказал, что нет. Тогда она стала кричать, и мужчина из припаркованной машины побежал вдогонку за тем человеком, — рассказывает мама мальчика Александра.
Подозреваемого скрутили и вызвали полицию. В отделении ребёнок по фотографии опознал человека, который попытался его увести.
— Сын держался молодцом. К тому моменту он уже успокоился. А вот меня в полиции, наоборот, стало трясти. Ведь я ясно представила, что могло произойти, — рассказывает Александра. — Мне чисто психологически очень тяжело. Тем более у меня ещё две младшие дочки.
Папа мальчика рассказал: его сын держался молодцом и всё сделал правильно. Николай рассказал, что помогло его ребёнку спастись от беды.
— Мы с детьми постоянно разговариваем на такие темы, готовим их к тому, что может подойти чужой человек. Мы даже эксперименты ставили. Во дворе к моему сыну подходили мои знакомые, которых он не знал, и пытались увести с собой. Он всё прекрасно знает и понимает. И может постоять за себя, ведь он занимается кудо, — рассказывает Николай.
Родители мальчика рассказали, что с сыном разговаривал специалист и пришёл к выводу, что психолог ему не нужен. По словам родителей мальчика, в правоохранительных органах сказали, что на этого мужчину поступило ещё одно заявление.
— Под стражу заключён мужчина, который подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности детей. По данным следствия, в мае 2019 года мужчина, находясь в Дзержинском районе города Ярославля, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летнего мальчика, а спустя три дня — в отношении 9-летней девочки. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливается причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений. В этой связи также проверяются сведения, опубликованные в СМИ, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.