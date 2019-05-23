«Молчи и иди со мной!». Родители рассказали, как их сын отбился от приставаний мужчины на улице

В Ярославле обсуждают инцидент, который произошёл в городе. По словам очевидцев, на мальчика напал педофил. Мужчина подoшёл к ребёнку и попытался увести его с собой. Произошедшее долго обсуждали в соцсетях, но многие не верили, что это действительно произошло. И вообще, что мужчину можно назвать педофилом. В правоохранительных органах эту ситуацию на тот момент не комментировали. Мы связались с родителями мальчика и из первых уст узнали, что произошло. — Мой сын пошёл в торговый центр, который располагается в двух шагах от дома, чтобы купить шарики на выпускной. Там всегда многолюдно, всегда много детей, — рассказывает папа мальчика Николай.

Внезапно к ребёнку подошёл мужчина и попросил помочь разобраться с телефоном. Мальчик спросил: «Как именно вам помочь?». На это мужчина приобнял его за плечи и сказал: «Молчи, ничего не говори и пойдём со мной». — Мой сын вырвался от него и побежал. Страх в его глазах увидела незнакомая женщина. Она остановила его и спросила: «Ты знаешь этого мужчину?». Мой сын сказал, что нет. Тогда она стала кричать, и мужчина из припаркованной машины побежал вдогонку за тем человеком, — рассказывает мама мальчика Александра. Подозреваемого скрутили и вызвали полицию. В отделении ребёнок по фотографии опознал человека, который попытался его увести. — Сын держался молодцом. К тому моменту он уже успокоился. А вот меня в полиции, наоборот, стало трясти. Ведь я ясно представила, что могло произойти, — рассказывает Александра. — Мне чисто психологически очень тяжело. Тем более у меня ещё две младшие дочки. Папа мальчика рассказал: его сын держался молодцом и всё сделал правильно. Николай рассказал, что помогло его ребёнку спастись от беды.