Хотел проскочить: в Брагино легковушка влетела под «Газель»

Сегодня утром ДТП случилось в Брагино около «Парижской коммуны» на Тутаевском шоссе. Здесь столкнулись легковой автомобиль и «Газель». Столкновение произошло в лобовую. Очевидцы рассказали подробности аварии.

— Я дорогу переходил на светофоре и видел, как он (легковой автомобиль. — Прим. ред.) хотел проскочить по встречке, а тут «Газелька» у него на пути попалась, — написал в группе «Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ"» Александр Заботин.

У легковой машины разбита передняя часть, уточняется информация о пострадавших.