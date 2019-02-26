26 февраля вторник
СЕЙЧАС +2°С
usd 65.26
eur 74.09

Темы

СЕЙЧАС +2°С
usd 65.26
eur 74.09
Происшествия

Хотел проскочить: в Брагино легковушка влетела под «Газель»

Подробности ДТП у «Парижской коммуны» в Ярославле

Поделиться

1 652
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Машины встретились лоб в лоб

Фото: Андрей Андрюшеин/Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ»

Сегодня утром ДТП случилось в Брагино около «Парижской коммуны» на Тутаевском шоссе. Здесь столкнулись легковой автомобиль и «Газель». Столкновение произошло в лобовую. Очевидцы рассказали подробности аварии.

— Я дорогу переходил на светофоре и видел, как он (легковой автомобиль. — Прим. ред.) хотел проскочить по встречке, а тут «Газелька» у него на пути попалась, — написал в группе «Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ"» Александр Заботин.

У легковой машины разбита передняя часть, уточняется информация о пострадавших.

По теме

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

ДТП

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)

Последние новости