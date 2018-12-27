Страшная авария трёх легковушек с грузовиком случилась на Ленинградском проспекте в Ярославле

«Женщина в шоковом состоянии». Массовое ДТП в Брагино: двух человек увезли в больницу Страшная авария трёх легковушек с грузовиком случилась на Ленинградском проспекте в Ярославле

Сегодня около 12:45 на выезде из Ярославля в сторону Тутаева случилась страшная авария. На Ленинградском проспекте легковушка влетела в грузовик, зацепив ещё две машины. На данный момент известно о четырёх пострадавших автомобилях: чёрный седан, белый микроавтобус, грузовик и «пятнашка».

Основной удар пришёлся на седан: у автомобиля сплющило переднюю часть, разбито лобовое, смяты передние двери. С разбитыми мордами стоят микроавтобус и ВАЗ.



— Двоих пострадавших увезли в больницу, — рассказывает корреспондент «Первого Ярославского».

Мы выехали на место происшествия.