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«Женщина в шоковом состоянии». Массовое ДТП в Брагино: двух человек увезли в больницу

Страшная авария трёх легковушек с грузовиком случилась на Ленинградском проспекте в Ярославле

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Разбитые машины разбросаны по дороге 

Фото: Первый Ярославский / vk.com

Сегодня около 12:45 на выезде из Ярославля в сторону Тутаева случилась страшная авария. На Ленинградском проспекте легковушка влетела в грузовик, зацепив ещё две машины. На данный момент известно о четырёх пострадавших автомобилях: чёрный седан, белый микроавтобус, грузовик и «пятнашка». 

Основной удар пришёлся на седан: у автомобиля сплющило переднюю часть, разбито лобовое, смяты передние двери. С разбитыми мордами стоят микроавтобус и ВАЗ. 

— Двоих пострадавших увезли в больницу, — рассказывает корреспондент «Первого Ярославского». 

Мы выехали на место происшествия. 

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Машину грузят на эвакуатор.

Фото: Анастасия Тихомирова

По предварительным данным, в больницу увезли двух людей из «Мицубиси» — мужчину и женщину.

Водитель большегруза:

— Я ехал с Рыбинска. «Пятнашку» сзади начало мотать по дороге, она стукнулась мне в заднее колесо. Стали оформлять, и тут уже остальные столкнулись.

Фото: Анастасия Тихомирова

В «Мицубиси» сработали подушки безопасности.

Двух человек отвезли в больницу.

Так сейчас всё выглядит на месте ДТП. Стрим с места — в нашей группе во «ВКонтакте».

Фото: Елена Вахрушева

Похоже, «пятнашка» сама поехать не сможет. Машину грузят на эвакуатор.

У всех машин разбиты морды 

Фото: Елена Вахрушева

— Пока точно не установили, кто виноват, — сообщили в ГИБДД Ярославля. 

В таком состоянии пострадавшие машины

Фото: Первый Ярославский / vk.com 

Пробок на выезде из Ярославля по Ленинградскому проспекту нет. Но те, кто въезжают в город, вынуждены объезжать разбросанные машины по встречке. 

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