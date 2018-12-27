«Женщина в шоковом состоянии». Массовое ДТП в Брагино: двух человек увезли в больницу

Разбитые машины разбросаны по дороге
Сегодня около 12:45 на выезде из Ярославля в сторону Тутаева случилась страшная авария. На Ленинградском проспекте легковушка влетела в грузовик, зацепив ещё две машины. На данный момент известно о четырёх пострадавших автомобилях: чёрный седан, белый микроавтобус, грузовик и «пятнашка».
Основной удар пришёлся на седан: у автомобиля сплющило переднюю часть, разбито лобовое, смяты передние двери. С разбитыми мордами стоят микроавтобус и ВАЗ.
— Двоих пострадавших увезли в больницу, — рассказывает корреспондент «Первого Ярославского».
Мы выехали на место происшествия.
Машину грузят на эвакуатор.
По предварительным данным, в больницу увезли двух людей из «Мицубиси» — мужчину и женщину.
Водитель большегруза:
— Я ехал с Рыбинска. «Пятнашку» сзади начало мотать по дороге, она стукнулась мне в заднее колесо. Стали оформлять, и тут уже остальные столкнулись.
В «Мицубиси» сработали подушки безопасности.
Двух человек отвезли в больницу.
Похоже, «пятнашка» сама поехать не сможет. Машину грузят на эвакуатор.
— Пока точно не установили, кто виноват, — сообщили в ГИБДД Ярославля.
Пробок на выезде из Ярославля по Ленинградскому проспекту нет. Но те, кто въезжают в город, вынуждены объезжать разбросанные машины по встречке.
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