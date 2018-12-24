«Мне дали плохую квартиру»: мама троих детей, погибших в пожаре, не хочет переезжать в другое жильё

Квартира серьёзно пострадала в пожаре
С той ужасной трагедии в селе Медягино, где сгорели трое маленьких деток, прошёл почти месяц. Мы связались с мамой, которая в пожаре потеряла детей, чтобы узнать, как она живёт сейчас и помогла ли ей местная администрация, как и обещала.
Выяснилось, что похороны малышей чиновники действительно оплатили. А вот с квартирой, по словам Натальи (имя изменено. — Прим. ред.) она «бьётся каждый день».
— Мне предложили отремонтировать ту квартиру, но я не хочу! Мне и так дети снятся каждый день. А в этой квартире я совсем с ума сойду. Продать её тоже нельзя, потому что там мои старшие прописаны и ещё племянники. Предложили мне ещё одну квартиру в Глебовском. Но там ни света, ни воды, ни отопления... Ничего! Я по-прежнему у мужа, — рассказала Наталья. — На работу тоже не устроилась... Тут и работы-то нет. Да и некогда мне, я с квартирой бьюсь.
Напомним, сразу после трагедии Наталья вместе с дочкой попала в реабилитационный центр. Оттуда девочку забрали в детский дом в Тутаевском районе. Маме сказали: до тех пор, пока она не найдёт квартиру и работу. Но оказалось, что девочка сейчас находится неизвестно где.
— Вчера она мне звонит и говорит, что она в какой-то деревне, у какой-то тёти Лены. Я не поняла, где она, с кем она. А потом у неё телефон был выключен. Куда звонить, я не знаю. Я даже телефон и адрес детского дома не знаю, — сокрушается Наталья.
Мы сами позвонили в органы опеки Ярославского района. Нашему звонку они не обрадовались и, когда узнали наш вопрос, ответили: «Мы не комментируем эту ситуацию».
— Вы считаете, это нормально, когда без ведома матери ребёнка забирают в неизвестном направлении? — спросили мы.
После этого вопроса собеседница бросила трубку. Мы перезваниваем ещё раз. Трубку взяла главный специалист отдела по опеке Ирина Шонкина. Даже не дослушав вопрос, Ирина Шонкина отчеканила: «Мы не разговариваем». Видимо, на этом словарный запас чиновницы и правда закончился, потому что она положила трубку. И больше разговаривать с нами не захотела.
Мы направили официальный запрос в департамент образования по Ярославской области.
Напомним, трагедия произошла 27 ноября в селе Медягино Ярославского района. В квартире, где вспыхнул пожар, находилось трое маленьких детей. Мама оставила их одних, когда пошла забирать из школы старшую дочку. По словам Натальи, она часто оставляла детей одних, даже дверь не запирала.
После трагедии Наталья несколько дней жила в реабилитационном центре. Она рассказала нам, что не винит себя в случившемся.
Следственный комитет и прокуратура стали проводить проверку по факту трагедии. Они считают, что в данном случае были нарушения как раз со стороны органов опеки, которые ненадлежащим образом контролировали семью. Хотя знали, что Наталья уже была лишена родительских прав в отношении четырёх старших детей.
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.
Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90