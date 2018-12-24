«Мне дали плохую квартиру»: мама троих детей, погибших в пожаре, не хочет переезжать в другое жильё

С той ужасной трагедии в селе Медягино, где сгорели трое маленьких деток, прошёл почти месяц. Мы связались с мамой, которая в пожаре потеряла детей, чтобы узнать, как она живёт сейчас и помогла ли ей местная администрация, как и обещала. Выяснилось, что похороны малышей чиновники действительно оплатили. А вот с квартирой, по словам Натальи (имя изменено. — Прим. ред.) она «бьётся каждый день». — Мне предложили отремонтировать ту квартиру, но я не хочу! Мне и так дети снятся каждый день. А в этой квартире я совсем с ума сойду. Продать её тоже нельзя, потому что там мои старшие прописаны и ещё племянники. Предложили мне ещё одну квартиру в Глебовском. Но там ни света, ни воды, ни отопления... Ничего! Я по-прежнему у мужа, — рассказала Наталья. — На работу тоже не устроилась... Тут и работы-то нет. Да и некогда мне, я с квартирой бьюсь.

Напомним, сразу после трагедии Наталья вместе с дочкой попала в реабилитационный центр. Оттуда девочку забрали в детский дом в Тутаевском районе. Маме сказали: до тех пор, пока она не найдёт квартиру и работу. Но оказалось, что девочка сейчас находится неизвестно где. — Вчера она мне звонит и говорит, что она в какой-то деревне, у какой-то тёти Лены. Я не поняла, где она, с кем она. А потом у неё телефон был выключен. Куда звонить, я не знаю. Я даже телефон и адрес детского дома не знаю, — сокрушается Наталья. Мы сами позвонили в органы опеки Ярославского района. Нашему звонку они не обрадовались и, когда узнали наш вопрос, ответили: «Мы не комментируем эту ситуацию». — Вы считаете, это нормально, когда без ведома матери ребёнка забирают в неизвестном направлении? — спросили мы. После этого вопроса собеседница бросила трубку. Мы перезваниваем ещё раз. Трубку взяла главный специалист отдела по опеке Ирина Шонкина. Даже не дослушав вопрос, Ирина Шонкина отчеканила: «Мы не разговариваем». Видимо, на этом словарный запас чиновницы и правда закончился, потому что она положила трубку. И больше разговаривать с нами не захотела.