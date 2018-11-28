Квартира выгорела полностью

«Мать очень любит своих детей, и они её любят», — подруга Ольги — женщины, у которой в пожаре погибли трое малышей — вспоминает, как сама нянчилась с её детьми. Со всеми. Даже с теми, кто сейчас в детдоме.



— Детей забрали, потому что им негде было жить после первого пожара. И денег на существование не было, ведь муж сгорел в том пожаре. В квартире, где она сейчас жила, жили отец, мать и её младшая сестра с шестью своими детьми. Ей просто негде было жить и не на что. Поэтому детей и забрали, она никогда не пила, — рассказывает Марина (имя изменено. — Прим. ред), подруга Ольги.



Марина живёт в том же доме, что и Ольга. Её квартира, к счастью, не пострадала.



— Отопление у нас есть, но в квартирах всё равно очень холодно. К тому же у Оли не было стёкол на окнах, они были затянуты плёнкой. Поэтому она и оставила обогреватель. Она выбежала в школу за дочкой на пять минут, школа-то рядом, — уверяет Марина.



Деньги заканчивались быстро

Ольга не работала. Да это и понятно, куда она могла бы устроиться, имея на руках двух восьмимесячных дочек. Детские пособия, по словам подруги, она тратила только на детей.



— Денег не хватало потому, что она не умела их правильно распланировать. У неё они заканчивались быстро. Покупала фрукты, печенье, тушёнку, рыбу, колбасы. А сама ходила в обносках, на себя ни копейки не тратила, — рассказывает нам Марина.



Муж не признал детей

Сначала Ольга жила вместе со своим мужем в Варегово. Когда родилась дочка (та самая, четырёхлетняя, которая погибла в пожаре), мужчина радовался. Жили вроде неплохо. А потом, когда родились двойняшки, он их не признал. И они с Ольгой поругались.



— Оля вечно с детьми была, как утка с утятами. Ходила всегда с ними, но тут, зимой, видимо, пожалела и уложила спать и побежала… И случилась эта трагедия, — плачет Марина.



По её словам, Ольга навещала детей в детском доме и сначала пыталась вернуть их. Но потом их увезли в Переславль, и она не смогла даже навещать ребят — денег не было.



— Недавно к ней приезжал старший сын Юра. Если б не любил, ведь не приехал бы, — говорит Марина.



Родители Ольги уже умерли: отец три года назад, а мать этим летом. Помочь было некому. Но и при жизни, по словам Марины, забрать детей к себе бабушка и дедушка тоже не могли — некуда было. Они жили вместе с Олиной сестрой — Любовью, у которой на тот момент уже было восемь детей. Все ютились в маленькой квартире. Мать не пила, а отец, бывало, хорошо прикладывался к бутылке.



Как будто порчу нанесли

Сейчас Ольга и её семилетняя дочка находятся в реабилитационном центре. Сначала туда хотели отправить одну девочку, но мать отказалась разлучаться с ней.



Нам удалось пообщаться с Ольгой.

— Я сейчас в тяжёлом состоянии... У меня давление скачет то вверх, то вниз... Дочка держится. Жить не знаем, где будем. Нам предложили вроде в Тутаеве временное жильё. Но туда я не поеду, — сказала нам женщина. — Я не знаю, как такое получилось... Я пошла в школу... За дочкой. Я её отвожу и встречаю, мало ли что может случится. С утра водила — всё нормально было. А тут... Как будто порчу нанесли.

Напомним, страшный пожар, который унёс жизни троих маленьких девочек, начался вчера днём в селе Медягино. Квартира на первом этаже уничтожена полностью.

В Следственном комитете сейчас выясняют причины и обстоятельства пожара. Мать погибших детей допросили. Она сама призналась, что оставила дома включенный обогреватель.

