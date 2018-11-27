Мама заперла детей в квартире: подробности пожара в Медягино. Что известно к этому часу

Место ЧП

Трагедия случилась сегодня в Ярославском районе в посёлке Медягино — в пожаре погибли три ребёнка. Следователи уже возбудили уголовное дело. Что сейчас происходит на месте ЧП, смотрите в нашей трансляции. Собираем всю информацию о произошедшем:

17:07

Квартира выгорела полностью.

17:06

На месте работает полиция.

16:52

Новые подробности: такой пожар в семье не первый. Оказалось, в той деревне, где женщина жила ещё с мужем, у них тоже сгорел дом. В том пожаре погиб муж Ольги.

16:34

Жутковато, но эта трагедия напоминает другую, случившуюся не так давно. В Тутаеве погибли два ребенка, оставленные мамой в квартире. Чтобы дети не убежали, она заперла их дома и скрутила ручки с окон. Дело было резонансным ещё потому, какой срок дали маме погибших детей.

16:30

У подъезда дома переговариваются — Ольга жила без мужа, но иногда приходил сожитель. Не пила и не курила в доме. Но местные осуждали — не работает.



16:09

Мы позвонили уполномоченному по правам ребёнка в Ярославской области:

— Сейчас возбуждено производство по поводу смерти троих детей, — рассказал детский омбудсмен Михаил Крупин. — Только в понедельник у нас было совещание совместно с МЧС, а сегодня все главы муниципальных образований дали распоряжение о поквартирном обходе семей с детьми, проживающих в домах с низкой пожарной устойчивостью. Эта семья сложная, стояла на учёте, мать лишена родительских прав в отношении старших детей. Следователи выясняют, по какой причине погибли дети.



16:02

Стало известно: у 41-летней Ольги Соколовой всего было восемь детей (старшему — 20). На четырех она была лишена родительских прав. Сегодня она ушла из дома, чтобы пойти в школу — за дочкой-первоклашкой. В квартире остались одни девочки-близняшки (еще груднички) и их сестра чуть постарше.

16:01

Пожар произошел не на кухне, как подумалось сначала, а в комнате.

15:50

Мы позвонили в управление образования администрации Ярославского муниципального района. Оказалось, что чиновники не знают, в какой семье произошла трагедия.



— Мы узнали о случившемся из интернета. Пока ничего сказать не можем, — ответила нам главный специалист отдела по опеке и попечительству Ирина Шонкина.

Разговор с опекой.

15:36

Детей все в посёлке жалели, помогали едой и продуктами. Куда же смотрели органы опеки? Сейчас выясняем этот вопрос.

15:27

Чёрное от копоти окно квартиры, из которой так и не смогли выбраться дети...

15:26

На месте сейчас ещё работают пожарные.

15:25

Местные говорят — мама ушла из дома, заперев детей в квартире одних. Что происходило в доме во время пожара, представить страшно...

15:24

— Двоим всего по восемь месяцев, девочки-двойняшки. Третья постарше была…. Мать нигде не работает. Жила без мужа. У неё несколько детей находятся в детдоме. Семья состоит на учёте в органах опеки, — рассказывает жительница села Медягино Ксения.

