Девушку обнаружили в туалете учебного заведения

5 декабря ЧП произошло в колледже Демидовского университета — здесь попыталась покончить с собой студентка. Всё произошло днём, когда в колледже шли пары. Девушка пришла за час до занятий, вышла в туалет и там решилась на отчаянное действие.

— Сотрудники колледжа, узнав о случившемся, тут же оказали девушке помощь и вызвали скорую, — рассказали в ректорате учебного заведения.



Девушку увезли в больницу, а через некоторое время отпустили на амбулаторное лечение.

В колледже все потрясены произошедшим.

— У нее положительные характеристики, она учится на четверки и пятерки и всегда была веселой, — в растерянности говорят ребята, которые учатся вместе с девушкой. - Привлекла к себе внимание...