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Происшествия Огонь пополз вверх: в Ярославле загорелась квартира в многоэтажке — видео

Огонь пополз вверх: в Ярославле загорелась квартира в многоэтажке — видео

Публикуем подробности от МЧС

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В Ярославле вспыхнул огонь в квартире многоэтажки | Источник: Подслушано в Ярославле! / Max, Жесть Ярославль / MaxВ Ярославле вспыхнул огонь в квартире многоэтажки | Источник: Подслушано в Ярославле! / Max, Жесть Ярославль / Max

В Ярославле вспыхнул огонь в квартире многоэтажки

Источник:

Подслушано в Ярославле! / Max, Жесть Ярославль / Max

В Ярославле в Заволжском районе произошел пожар в квартире в многоэтажке. Видео с полыхающими балконами на улице Красноборской, 37 разлетелось по городским пабликам.

На записи видно, как огонь прорывается сквозь металлическую решетку лоджии на первом этаже дома. Черный дым заполонил верхние квартиры.

«Жесть», — не осталось других слов у автора видео.

В Заволжском районе вспыхнул балкон

Источник:

Жесть Ярославль / Max

На запрос 76.RU в областном МЧС рассказали, что обращение о пожаре поступило около 15:28.

«На место было направлены три единицы техники МЧС России. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.

На место выехали пожарные

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram

Огонь добрался и до верхних этажей | Источник: Подслушано Ярославль! / MaxОгонь добрался и до верхних этажей | Источник: Подслушано Ярославль! / Max

Огонь добрался и до верхних этажей

Источник:

Подслушано Ярославль! / Max

Ранее из-за загоревшегося зарядного устройства в ярославской многоэтажке погиб мужчина.

Также недавно мы рассказывали о сгоревшем автобусе на трассе между Ярославлем и Костромой. Черный дым было видно издалека. Пожар случился на участке дороги Р-132 «Золотое кольцо». На месте работали как ярославские, так и костромские экстренные службы.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Пожар Многоэтажка Балкон Заволжский район
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Комментарии
1
Гость
1 минута
Возможно, кто-то бросил сигарету с верхних этажей.
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