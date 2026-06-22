Огонь пополз вверх: в Ярославле загорелась квартира в многоэтажке — видео

В Ярославле в Заволжском районе произошел пожар в квартире в многоэтажке. Видео с полыхающими балконами на улице Красноборской, 37 разлетелось по городским пабликам.
На записи видно, как огонь прорывается сквозь металлическую решетку лоджии на первом этаже дома. Черный дым заполонил верхние квартиры.
«Жесть», — не осталось других слов у автора видео.
На запрос 76.RU в областном МЧС рассказали, что обращение о пожаре поступило около 15:28.
«На место было направлены три единицы техники МЧС России. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.
Ранее из-за загоревшегося зарядного устройства в ярославской многоэтажке погиб мужчина.
Также недавно мы рассказывали о сгоревшем автобусе на трассе между Ярославлем и Костромой. Черный дым было видно издалека. Пожар случился на участке дороги Р-132 «Золотое кольцо». На месте работали как ярославские, так и костромские экстренные службы.