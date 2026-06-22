Огонь пополз вверх: в Ярославле загорелась квартира в многоэтажке — видео

В Ярославле вспыхнул огонь в квартире многоэтажки Источник: Подслушано в Ярославле! / Max, Жесть Ярославль / Max

В Ярославле в Заволжском районе произошел пожар в квартире в многоэтажке. Видео с полыхающими балконами на улице Красноборской, 37 разлетелось по городским пабликам.

На записи видно, как огонь прорывается сквозь металлическую решетку лоджии на первом этаже дома. Черный дым заполонил верхние квартиры.

«Жесть», — не осталось других слов у автора видео.

В Заволжском районе вспыхнул балкон Источник: Жесть Ярославль / Max

На запрос 76.RU в областном МЧС рассказали, что обращение о пожаре поступило около 15:28.

«На место было направлены три единицы техники МЧС России. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.

На место выехали пожарные Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Огонь добрался и до верхних этажей Источник: Подслушано Ярославль! / Max

Ранее из-за загоревшегося зарядного устройства в ярославской многоэтажке погиб мужчина.