Пассажирский самолет, летевший из Армении в Москву, подал сигнал бедствия: подробности

Самолёт рейса Гюмри — Москва подал сигнал тревоги и начал снижаться. По данным сервиса Flightradar, отслеживающего движение воздушных судов, Boeing 737‑800, вероятно, готовится совершить аварийную посадкув Махачкале. Пока официальных сведений о том, какие неполадки могли возникнуть на борту, нет.
Одновременно с этим Росавиация сообщила, что в целях безопасности небо над Москвой полностью закрыто. Во Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Обновлено (12:55 мск)
Самолет «Победы», следовавший из Гюмри в Москву, сел в Махачкале, сообщает авиакомпания.