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Происшествия Пассажирский самолет, летевший из Армении в Москву, подал сигнал бедствия: подробности

Пассажирский самолет, летевший из Армении в Москву, подал сигнал бедствия: подробности

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Пассажирский самолет, летевший из Армении в Москву, подал сигнал бедствия: подробности | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПассажирский самолет, летевший из Армении в Москву, подал сигнал бедствия: подробности | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU
Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

Самолёт рейса Гюмри — Москва подал сигнал тревоги и начал снижаться. По данным сервиса Flightradar, отслеживающего движение воздушных судов, Boeing 737‑800, вероятно, готовится совершить аварийную посадкув Махачкале. Пока официальных сведений о том, какие неполадки могли возникнуть на борту, нет.

Одновременно с этим Росавиация сообщила, что в целях безопасности небо над Москвой полностью закрыто. Во Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Обновлено (12:55 мск)

Самолет «Победы», следовавший из Гюмри в Москву, сел в Махачкале, сообщает авиакомпания.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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