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Происшествия Поломка грузовика в Сахаре стала приговором: 49 человек погибли от обезвоживания в пустыне

Поломка грузовика в Сахаре стала приговором: 49 человек погибли от обезвоживания в пустыне

Спастись удалось лишь двум людям

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Выжившим пришлось пройти пешком около 50&nbsp;км | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUВыжившим пришлось пройти пешком около 50&nbsp;км | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Выжившим пришлось пройти пешком около 50 км

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

В Нигере 49 человек погибли от обезвоживания после того, как их грузовик сломался в пустыне Сахара. Об этом сообщает BFMTV.

Трагедия произошла на западе страны, примерно в 80 километрах от населенного пункта Ассамака. По данным телеканала, группа путешественников оказалась в пустыне без воды и не смогла выжить в условиях сильной жары.

«Лишенные воды и неспособные отремонтировать транспортное средство, несмотря на усилия водителя, его учеников и пассажиров, путешественники оказались в ловушке в самом сердце суровых условий, где экстремальные температуры и отсутствие точек снабжения чрезвычайно затрудняют выживание», — пишет издание.

Спастись удалось только двум людям. Они преодолели около 50 километров пешком, прежде чем добрались до водоема. Позже они связались с цивилизацией и позвали на помощь. Тела погибших захоронили в братских могилах.

Ранее мы рассказывали историю туриста из России, который отправился в Африку. Однако его путешествие пошло не по плану. В Чаде ему пришлось столкнуться с директором разведки, который пытался отобрать у экспедиции дорогие автомобили. На глазах у россиянина случился военный переворот, во время которого в погромах на улицах погибло около сотни людей. Ему пришлось потратить миллион рублей, чтобы вырваться из страны. Обо всём этом читайте подробнее по ссылке.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Пустыня Обезвоживание Смерть
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