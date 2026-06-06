Поломка грузовика в Сахаре стала приговором: 49 человек погибли от обезвоживания в пустыне

Выжившим пришлось пройти пешком около 50 км Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В Нигере 49 человек погибли от обезвоживания после того, как их грузовик сломался в пустыне Сахара. Об этом сообщает BFMTV.

Трагедия произошла на западе страны, примерно в 80 километрах от населенного пункта Ассамака. По данным телеканала, группа путешественников оказалась в пустыне без воды и не смогла выжить в условиях сильной жары.

«Лишенные воды и неспособные отремонтировать транспортное средство, несмотря на усилия водителя, его учеников и пассажиров, путешественники оказались в ловушке в самом сердце суровых условий, где экстремальные температуры и отсутствие точек снабжения чрезвычайно затрудняют выживание», — пишет издание.

Спастись удалось только двум людям. Они преодолели около 50 километров пешком, прежде чем добрались до водоема. Позже они связались с цивилизацией и позвали на помощь. Тела погибших захоронили в братских могилах.