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Происшествия Двухэтажный автобус перевернулся в Таиланде: десятки человек пострадали

Двухэтажный автобус перевернулся в Таиланде: десятки человек пострадали

На месте работают оперативные службы

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Некоторых пассажиров госпитализировали | Источник: Aljazeera.comНекоторых пассажиров госпитализировали | Источник: Aljazeera.com

Некоторых пассажиров госпитализировали

Источник:

Aljazeera.com

В Таиланде в ДТП с двухэтажным пассажирским автобусом пострадали по меньшей мере 28 человек. Об этом пишет местная газета Matichon.

По информации СМИ, транспорт следовал по маршруту Сураттхани — Бангкок. Об аварии в экстренные службы сообщил очевидец. Это произошло около четырех утра (00:00 мск). Он сообщил, что автобус перевернулся в провинции Пхетчабури примерно в 100 км от таиландской столицы.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Известно, что в салоне автобуса находился 31 человек, 23 из которых получили ушибы и ссадины. Еще у пяти человек травмы средней степени тяжести.

Пассажиров с более серьезными травмами машины скорой помощи доставили в ближайшие больницы. Остальные пострадавшие были отправлены на амбулаторное лечение.

В настоящее время местные власти расследуют причины аварии. Сведений о том, есть ли среди пострадавших иностранные туристы и россияне, пока не поступало.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ДТП Таиланд Авария Скорая помощь
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