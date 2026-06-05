Двухэтажный автобус перевернулся в Таиланде: десятки человек пострадали

Некоторых пассажиров госпитализировали Источник: Aljazeera.com

В Таиланде в ДТП с двухэтажным пассажирским автобусом пострадали по меньшей мере 28 человек. Об этом пишет местная газета Matichon.

По информации СМИ, транспорт следовал по маршруту Сураттхани — Бангкок. Об аварии в экстренные службы сообщил очевидец. Это произошло около четырех утра (00:00 мск). Он сообщил, что автобус перевернулся в провинции Пхетчабури примерно в 100 км от таиландской столицы.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Известно, что в салоне автобуса находился 31 человек, 23 из которых получили ушибы и ссадины. Еще у пяти человек травмы средней степени тяжести.

Пассажиров с более серьезными травмами машины скорой помощи доставили в ближайшие больницы. Остальные пострадавшие были отправлены на амбулаторное лечение.