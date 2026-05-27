На российской границе усилили контроль: приближается смертельный вирус

Роспотребнадзор сообщил, что на границе России усилили санитарно‑карантинный контроль. Меры приняты из‑за вспышки лихорадки Эбола в Африке и касаются проверки состояния здоровья людей, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения.

Ведомство также сообщило, что специалисты разработали и наладили производство тест‑системы для диагностики лихорадки Эбола, вызываемой штаммом Бундибуджио. При этом в России пока не зафиксировано ни одного завозного случая заболевания. Специалисты оценивают риски такого сценария как низкие.

Роспотребнадзор активно взаимодействует с рядом африканских государств, в том числе с Угандой, Республикой Конго и Бурунди, по вопросам противодействия распространению опасного вируса.

Что такое Эбола и как передается вирус

Эбола вызывается вирусом из семейства Filoviridae. Самый опасный для человека вид — Zaire ebolavirus, рассказал Городским медиа врач‑инфекционист АО «Медицина 2» Владимир Неронов. Вирус разрушает ткани в организме и вызывает сильную воспалительную реакцию.

В обычных условиях Эбола не передается по воздуху. Заразиться можно разными способами, например при контакте с кровью или другими биологическими жидкостями (рвотными массами, потом, слюной и т. д.) больного человека или умершего от болезни. Опасен и контакт с зараженными предметами: шприцами, салфетками, одеждой или инструментами.

Как происходит заражение

Источником инфекции могут стать животные, по предположению ученых, это могут быть плотоядные летучие мыши. Также риск возникает при контакте с мясом или трупами диких животных, например обезьян или дикобразов. Вирус может передаваться от матери к плоду, а также половым путем.

Инкубационный период длится от 2 до 21 дня, чаще всего — 8–10 дней. Больше всего рискуют заразиться родственники больных, медработники без средств защиты и сотрудники моргов и похоронных служб. Пик заразности приходится на поздние стадии болезни и на период после смерти инфицированного.

Симптомы

Болезнь начинается резко: у человека поднимается высокая температура, появляется сильная слабость, боли в мышцах и головная боль, а также боль в горле. Потом возникают тошнота, рвота и сильная диарея, из‑за нее наступает обезвоживание. У некоторых пациентов появляются кровотечения (подкожные кровоподтеки, носовые или желудочно‑кишечные). В тяжелых случаях отказывают органы, развивается шок.

Летальность варьируется от 25 до 90% — это зависит от вида вируса и от того, насколько быстро и качественно оказана помощь, рассказал Владимир Неронов. Чем раньше человек попадет в больницу, тем выше шансы выжить. Врачи восполняют потерю жидкости, корректируют баланс солей и минералов, проводят поддерживающую терапию, а при необходимости назначают антибиотики и противовирусные препараты.

Меры предосторожности

После возможного контакта с вирусом важно следить за здоровьем в течение 21 дня. Если поднялась температура, появилась слабость, рвота или диарея, нужно срочно обратиться к врачу. При подозрении на болезнь следует изолироваться и использовать средства защиты: перчатки, маски, защитные очки и халаты. Поверхности нужно тщательно дезинфицировать, а также избегать контакта с биологическими жидкостями.

Очень опасно прикасаться к телам умерших без защиты — традиционные похороны могут привести к заражению.

Против Эболы существует вакцина, ее применяют по рекомендациям органов здравоохранения, отметил врач. Вакцинация снижает риск заболеть и облегчает течение болезни.