Происшествия «Полностью обожжено лицо»: ревнивец облил кислотой и изрезал ножом бывшую девушку

Он преследовал ее и угрожал убить на протяжении года

189
Пострадала и ее подруга, пытавшаяся защитить девушку | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Вечером 23 мая в квартиру к Анастасии ворвался бывший — облил ее кислотой, изрезал ножом и скрылся. До рокового вечера он год преследовал экс-возлюбленную — угрожал убить. Мотив — ревность, пострадавшая в ожоговой реанимации. Подробности — в материале «Фонтанки».

Изрезал ножом, облил кислотой

26-летняя Анастасия живет на съемной квартире с подругой, в тот вечер она собиралась уходить на работу, а соседка вышла ее провожать. Когда девушки были уже в дверях, в квартиру ворвался бывший молодой человек Анастасии, Сергей. Девушки попытались скрыться, забежали на кухню и заперли дверь — нападавший выломал ее, распылил перцовый баллончик в лицо подруге и переключился на бывшую возлюбленную.

Она не смогла ничего сделать, потому что глаза были залиты и он постоянно держал ее перед собой.

Кристина

сестра пострадавшей

Сергей облил девушку азотной кислотой, выстрелил из сигнального пистолета, схватился за нож. Девушка успела сгруппироваться — он изрезал ей руки и ноги и скрылся.

Обожжено лицо, не видит глаз. Что известно о состоянии пострадавшей

Анастасию госпитализировали в тяжелом состоянии со множественными химическими ожогами по всему телу и травматическими ранениями. Близкие девушки рассказали «Фонтанке», что у нее полностью обожжено лицо, плохо видит левый глаз, волос на голове почти не осталось. Она в ожоговой реанимации, пока к ней никого не пускают.

Пострадала и подруга девушки. Она пыталась оттащить нападавшего, кислота попала ей на руки.

«Я тебя убью и пойду в армию». Что известно о нападавшем

По словам сестры пострадавшей, Анастасия и Сергей расстались примерно полтора года назад. Близкие девушки утверждают, что до знакомства с ней он якобы служил, после возвращения работал в клубе охранником.

После у Сергея начались проблемы со здоровьем — его прооперировали, он остался без работы. Спустя какое-то время пара рассталась.

Анастасия ударилась в работу — она мечтала накопить на квартиру и открыть свой салон красоты. В соцсетях девушка рассказывала, что последние месяцы работала на нескольких работах, чтобы разобраться с финансовыми вопросами, а незадолго до трагедии — что наконец-то заработала нужную сумму.

«Была нацелена на будущее, на работу. И человек сломал ей, в общем-то, всю жизнь», — поделился один из близких.

Зимой Анастасия поделилась, что восхищается собственной стойкостью и выносливостью — в том числе потому, что ее жизнь стала напоминать сериал «с неожиданными развязками». То и дело в соцсетях мелькали намеки на проблемного бывшего — в одном из видео Анастасия в шуточной форме рассказала, как просила услышать ее и перестать угрожать, а в ответ получала оскорбления.

Близкие девушки подтвердили «Фонтанке», что Сергей после расставания начал преследовать девушку. Парень утверждал, что Анастасия «предала его»: так он объяснял и слежку, и угрозы — облить кислотой и убить.

Он предупреждал ее, что он что-то сделает. Сказал: «Я тебя убью, а после этого пойду в армию».

Кристина

сестра пострадавшей

Сестра пострадавшей утверждает, что никаких измен не было и ревнивый Сергей «сам себе что-то надумал». Близкие пострадавшей добавляют, что Анастасия неоднократно обращалась в полицию — безрезультатно.

«Теперь твоя жизнь изменится на до и после»

Под одним из постов Анастасии в соцсетях поздней ночью 24 мая, после нападения, появился комментарий с женского аккаунта: «Теперь откликается? Теперь твоя жизнь, как и моя, изменится на ДО и ПОСЛЕ, очень надеюсь на это». Комментатор обвинил Анастасию в «измене, предательстве, угрозах и лжи».

«Я свое слово сдержал, я тебе клялся. <…> У всего есть последствия, ты перешла все грани, как теперь и я. До встречи в аду».

Днем 24 мая Сергея задержали. Следком возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

«Свой преступный умысел на убийство мужчина не довел до конца по независящим от него обстоятельствам в связи со своевременным оказанием потерпевшей медицинской помощи», — уточнили в СК.

Что делать тем, кто стал жертвой сталкинга?

Клинический психолог Ольга Прохорова дала несколько советов, как вести себя с людьми, которые ведут себя как сталкеры.

  1. Четко обозначить границы и прекратить любое общение, блокировать в социальных сетях. Никаких двусмысленностей, никаких «может быть», никаких надежд.

  2. Необходимо четко дать понять: «Я не хочу с тобой общаться, оставь меня в покое». Сохраняйте все сообщения, звонки, письма, любые доказательства преследования, они могут пригодиться.

  3. Расскажите о ситуации своим близким, друзьям, семье и обязательно обратитесь в полицию.

  4. Меняйте привычные маршруты, будьте внимательны к своему окружению, подумайте об установке средств защиты, например сигнализации или камер видеонаблюдения.

  5. Если избежать разговора в моменте невозможно, сохраняйте максимальное спокойствие. Говорите кратко, по существу, не давайте воли эмоциям, не провоцируйте агрессию. Отвечайте односложно, избегайте подробностей, старайтесь как можно скорее прекратить разговор, объяснив, что вам неприятно и вы не хотите общаться.

«Помните, ваша безопасность превыше всего. Не стесняйтесь просить помощи у профессионалов, психологов, юристов», — заключила Ольга Прохорова.

Милена Солдатенко
Милена Солдатенко
Егор Сафронов
Егор Сафронов
Инженер1

52 минуты
Скрепный воен.
Гость
1 час
почитайте откуда вернулся настоящий герой и чем он занимался, здесь не сказано самое главное а как хорошо работают полицаи?
Гость
