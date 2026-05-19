«Мальчик лежал холодный снаружи, а девчонки внутри были»: как на заброшенной горной выработке погибли 7 человек

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

В этом мае исполнилось 27 лет со дня ЧП в Сокских штольнях (это горизонтальная или наклонная горная выработка, имеющая выход на поверхность. — Прим. ред.). Там в 1999 году погибло четверо студентов и три спасателя. Все надышались угарным газом и не смогли выбраться из заброшенного подземного лабиринта. О трагедии 63.RU рассказал один из участников поисков Андрей Веденеев. В то время он работал в Самарской областной поисково-спасательной службе МЧС России.

Три девушки и парень: Елена Ефимова, Ирина Куцай, Светлана Резачкина и Андрей Епифанцев спустились в пещеры в майские праздники. Больше в живых ребят никто не видел. Где-то в глубине штолен тлели пропитанные креозотом потолочные балки. Дым и угарный газ быстро заполнили подземные галереи.

Заброшенные Сокские штольни — самая крупная по протяженности искусственная пещера Среднего Поволжья и четвертая в России. В 1930–1940-х здесь добывали химически чистый известняк. По разным оценкам, общая протяженность подземного лабиринта в Красноглинском районе варьируется от 25 до 53 километров.

К поискам потерявшихся студентов подключили частную службу 911. Спасателям Александру Ермакову, Дмитрию Ерышеву и Павлу Мещерякову удалось найти и вынести тело парня. Но обнаружить девушек они не смогли. И сами из подземной галереи больше не вышли.

«Мы когда приехали, мальчик лежал холодный один снаружи. А девчонки еще там внутри были. Как потом выяснилось, недалеко от входа», — рассказывает о жертвах страшного пожара в Сокских штольнях экс-спасатель Андрей Веденеев.