НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

 756мм 35%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
«Локомотив» — «Ак Барс». Онлайн
Здоровье под контролем
Сбили БПЛА
Как отметить свадьбу в Ярославле
Когда включат горячую воду
БПЛА попал в предприятие
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Происшествия «Мальчик лежал холодный снаружи, а девчонки внутри были»: как на заброшенной горной выработке погибли 7 человек

«Мальчик лежал холодный снаружи, а девчонки внутри были»: как на заброшенной горной выработке погибли 7 человек

Откровенный разговор с участником спасательной операции в Сокских штольнях — видео

62
Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

В этом мае исполнилось 27 лет со дня ЧП в Сокских штольнях (это горизонтальная или наклонная горная выработка, имеющая выход на поверхность. — Прим. ред.). Там в 1999 году погибло четверо студентов и три спасателя. Все надышались угарным газом и не смогли выбраться из заброшенного подземного лабиринта. О трагедии 63.RU рассказал один из участников поисков Андрей Веденеев. В то время он работал в Самарской областной поисково-спасательной службе МЧС России.

Три девушки и парень: Елена Ефимова, Ирина Куцай, Светлана Резачкина и Андрей Епифанцев спустились в пещеры в майские праздники. Больше в живых ребят никто не видел. Где-то в глубине штолен тлели пропитанные креозотом потолочные балки. Дым и угарный газ быстро заполнили подземные галереи.

Заброшенные Сокские штольни — самая крупная по протяженности искусственная пещера Среднего Поволжья и четвертая в России. В 1930–1940-х здесь добывали химически чистый известняк. По разным оценкам, общая протяженность подземного лабиринта в Красноглинском районе варьируется от 25 до 53 километров.

К поискам потерявшихся студентов подключили частную службу 911. Спасателям Александру Ермакову, Дмитрию Ерышеву и Павлу Мещерякову удалось найти и вынести тело парня. Но обнаружить девушек они не смогли. И сами из подземной галереи больше не вышли.

«Мы когда приехали, мальчик лежал холодный один снаружи. А девчонки еще там внутри были. Как потом выяснилось, недалеко от входа», — рассказывает о жертвах страшного пожара в Сокских штольнях экс-спасатель Андрей Веденеев.

Погибших искали несколько дней. Архивные кадры и воспоминания участника событий смотрите в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Анна ШоринаАнна Шорина
Анна Шорина
журналист
Алексей НогинскийАлексей Ногинский
Алексей Ногинский
видеожурналист
Спасатель Сокские штольни Пожар Смертельный пожар Шахта
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
«В лучшем случае будет депортация. В худшем — тюрьма». Что запрещено в Северной Корее: неожиданные трудности для туристов
Алена Никольская
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем