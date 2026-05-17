НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Ярославле
Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +29

0 м/c,

 756мм 27%
Подробнее
3 Пробки
USD 72,35
EUR 84,07
Сбили БПЛА
Здоровье под контролем
БПЛА попал в промышленный объект
Как отметить свадьбу в Ярославле
Пожар в спальном районе
Когда достроят поликлинику
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Происшествия Беспилотник ударил по ОАЭ: возле атомной станции начался пожар

Беспилотник ударил по ОАЭ: возле атомной станции начался пожар

Огонь разгорелся в электрогенераторе

653
Радиационный фон находится в норме | Источник: atomic-energy.ruРадиационный фон находится в норме | Источник: atomic-energy.ru

Радиационный фон находится в норме

Источник:

atomic-energy.ru

На западе Объединенных Арабских Эмиратов в районе атомной электростанции «Барака» произошел пожар из-за удара беспилотника. Угрозы радиационной безопасности нет, сообщил центр по чрезвычайным ситуациям Абу-Даби.

«Власти Абу-Даби отреагировали на пожар, вспыхнувший в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра атомной электростанции „Барака“ в районе Аль-Дафра в результате удара беспилотника. О пострадавших не сообщается, инцидент не повлиял на уровень радиационной безопасности», — говорится в заявлении центра в соцсети Х.

Пожар не повлиял на безопасность станции, подтвердило федеральное управление по ядерному регулированию (FANR). Все системы и энергоблоки работают в обычном режиме. Радиационный фон находится в норме.

В начале мая в эмирате Эль-Фуджайра (ОАЭ) произошел пожар на территории нефтепромышленного комплекса. По данным пресс-службы местного правительства, возгорание началось после атаки беспилотника, запущенного с территории Ирана.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ОАЭ Пожар АЭС Беспилотник
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
17 мая, 14:01
К чему нам новости про беспилотник в ОАЭ? У нас у самих тут беспилотники летают, и их обломки постоянно не к месту случайно падают, - это куда важнее!
Гость
17 мая, 18:57
Аятола Васильевич уже выразил соболезнования и отправил гуманитарную помощь?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
«В лучшем случае будет депортация. В худшем — тюрьма». Что запрещено в Северной Корее: неожиданные трудности для туристов
Алена Никольская
Рекомендуем