Беспилотник ударил по ОАЭ: возле атомной станции начался пожар

На западе Объединенных Арабских Эмиратов в районе атомной электростанции «Барака» произошел пожар из-за удара беспилотника. Угрозы радиационной безопасности нет, сообщил центр по чрезвычайным ситуациям Абу-Даби.

«Власти Абу-Даби отреагировали на пожар, вспыхнувший в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра атомной электростанции „Барака“ в районе Аль-Дафра в результате удара беспилотника. О пострадавших не сообщается, инцидент не повлиял на уровень радиационной безопасности», — говорится в заявлении центра в соцсети Х.

Пожар не повлиял на безопасность станции, подтвердило федеральное управление по ядерному регулированию (FANR). Все системы и энергоблоки работают в обычном режиме. Радиационный фон находится в норме.