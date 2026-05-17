Беспилотник ударил по ОАЭ: возле атомной станции начался пожар

На западе Объединенных Арабских Эмиратов в районе атомной электростанции «Барака» произошел пожар из-за удара беспилотника. Угрозы радиационной безопасности нет, сообщил центр по чрезвычайным ситуациям Абу-Даби.
«Власти Абу-Даби отреагировали на пожар, вспыхнувший в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра атомной электростанции „Барака“ в районе Аль-Дафра в результате удара беспилотника. О пострадавших не сообщается, инцидент не повлиял на уровень радиационной безопасности», — говорится в заявлении центра в соцсети Х.
Пожар не повлиял на безопасность станции, подтвердило федеральное управление по ядерному регулированию (FANR). Все системы и энергоблоки работают в обычном режиме. Радиационный фон находится в норме.
В начале мая в эмирате Эль-Фуджайра (ОАЭ) произошел пожар на территории нефтепромышленного комплекса. По данным пресс-службы местного правительства, возгорание началось после атаки беспилотника, запущенного с территории Ирана.