Дроны били по домам и машинам: есть пострадавшие. Всё о последствиях ночной атаки

Сотни беспилотников ударили сегодня ночью по регионам. В Белгородской области во время налета на автомобиль пострадал водитель. Всё, что известно о последствиях ночной атаки, собрали в этом материале.

Дроны атаковали село Нечаевка Белгородского округа. Удар пришелся по автомобилю, пострадал водитель.

«Мужчину со слепыми осколочными ранениями спины бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — передает оперативный штаб региона.

Машина полностью сгорела и восстановлению не подлежит.

Незадолго до полуночи беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде. В доме выбило окна, девять жильцов пострадали, включая ребенка.

Два человека пострадали во время налета в Брянской области. Там дрон-камикадзе ударил по автомобилю, ранения получили два человека.