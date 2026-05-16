Дроны били по домам и машинам: есть пострадавшие. Всё о последствиях ночной атаки

Сотни беспилотников ударили сегодня ночью по регионам. В Белгородской области во время налета на автомобиль пострадал водитель. Всё, что известно о последствиях ночной атаки, собрали в этом материале.
Дроны атаковали село Нечаевка Белгородского округа. Удар пришелся по автомобилю, пострадал водитель.
«Мужчину со слепыми осколочными ранениями спины бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — передает оперативный штаб региона.
Машина полностью сгорела и восстановлению не подлежит.
Незадолго до полуночи беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде. В доме выбило окна, девять жильцов пострадали, включая ребенка.
Два человека пострадали во время налета в Брянской области. Там дрон-камикадзе ударил по автомобилю, ранения получили два человека.
Всего за прошедшую ночь силы ПВО сбили 138 беспилотников самолетного типа. Налеты зафиксировали на 17 территориях. Беспилотники уничтожили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областях, Краснодарском крае, Республике Крым, Московском регионе и над акваториями Азовского и Черного морей, передают в Минобороны РФ.