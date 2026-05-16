Происшествия Дроны били по домам и машинам: есть пострадавшие. Всё о последствиях ночной атаки

За ночь сбили почти 140 беспилотников

1 220
Налеты зафиксировали на 17 территориях (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Сотни беспилотников ударили сегодня ночью по регионам. В Белгородской области во время налета на автомобиль пострадал водитель. Всё, что известно о последствиях ночной атаки, собрали в этом материале.

Дроны атаковали село Нечаевка Белгородского округа. Удар пришелся по автомобилю, пострадал водитель.

«Мужчину со слепыми осколочными ранениями спины бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — передает оперативный штаб региона.

Машина полностью сгорела и восстановлению не подлежит.

Незадолго до полуночи беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде. В доме выбило окна, девять жильцов пострадали, включая ребенка.

Два человека пострадали во время налета в Брянской области. Там дрон-камикадзе ударил по автомобилю, ранения получили два человека.

Всего за прошедшую ночь силы ПВО сбили 138 беспилотников самолетного типа. Налеты зафиксировали на 17 территориях. Беспилотники уничтожили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областях, Краснодарском крае, Республике Крым, Московском регионе и над акваториями Азовского и Черного морей, передают в Минобороны РФ.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Минобороны Атака беспилотника Взрыв
Комментарии

14
14
Гость
16 мая, 07:45
как же плохо мы жили при русском президенте Ельцине!??
Гость
16 мая, 20:55
Рыжий главарь США Трамп исполнил моё недавнее указание об использовании на переговорах кроме зятя - невестки. В Пекине невестка Трампа была участницей переговоров. Внимательно читает мои здешние комментарии!
