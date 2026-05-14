Девочка лишилась пальца в детсаду Махачкалы: воспитатели скрыли оторванную фалангу. Новости 14 мая

Воспитателей уволили Источник: Анна Золотова / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 мая.

Москалькова покинула пост уполномоченного по правам человека, замену уже нашли

Татьяна Москалькова, занимавшая должность федерального уполномоченного по правам человека с 2016 года, покинула свой пост. На пленарном заседании Государственной думы ее преемницей избрали Яну Лантратову. За нее проголосовал 301 депутат из 379 присутствовавших.

На пост омбудсмена претендовали еще два кандидата. Это член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев от КПРФ, а также первый зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев от ЛДПР.

Яна Лантратова ранее работала в Совете по правам человека, в администрации президента России, а также в Минэкономразвития на посту руководителя гуманитарных проектов на территории СНГ. Осенью 2021 года она стала депутатом Госдумы восьмого созыва.

Правительство изменило порядок начисления пенсий

Новые правила начисления пенсий коснутся военных, добровольцев, сотрудников МВД, пожарных, работников уголовно-исполнительной системы и Росгвардии. Об этом говорится в документе правительства. В стаж для пенсии теперь включат время работы в добровольческих отрядах.

Если доброволец напрямую участвовал в боевых действиях, каждый такой день засчитают за три. Так же поступят с временем лечения в госпиталях после ранения, контузии, увечья или болезни, полученных из-за участия в боевых действиях. Один день службы в добровольческом отряде засчитают за два дня, если речь идет о контртеррористических операциях. Время начнут считать с момента введения правового режима КТО до его отмены.

Правительство также уточнило правила для военных прокуроров, пишет РИА Новости. Им засчитают время, когда они оставляли службу в прокуратуре из-за мобилизации или военного контракта в период мобилизации. Также учтут периоды, когда прокурор уходил добровольцем выполнять задачи армии или Росгвардии.

Хантавирус «Андес» мутирует

Штамм «Андес» мутирует и передается от человека к человеку при тесном контакте. Болезнь начинается с симптомов, похожих на грипп, затем поражает легкие.

В Европе хантавирусы чаще вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, а в Америке — кардиопульмональный синдром с поражением легких и сердца.

Заведующая кафедрой микробиологии Медицинского института имени Георгиевского Татьяна Сатаева пояснила РИА Новости, что штамм «Андес» встречается в Северной и Южной Америке, где его резервуары — оленья мышь и редкие виды крыс. В Азии вирус циркулирует среди рисовых хомяков. В России этот штамм не встречается.

Академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в разговоре с ТАСС отметил, что «Андес» мутирует и постепенно приспосабливается к человеку. Вспышка в Аргентине в 2018 году показала высокую летальность, но нынешняя вспышка на круизном лайнере России не угрожает. Он посоветовал временно воздержаться от поездок в Аргентину и страны Юго-Восточной Азии.

Туристам поступают загадочные звонки об отмене рейсов

Мошенники звонят туристам под видом «турпомощи», сообщают об отмене рейса и предлагают вернуть деньги за тур. Взамен они советуют купить новый билет за 50–100% стоимости путевки. Об этом предупредили в платформе «Мошеловка» Народного фронта.

Цель аферистов — туристы, планирующие летние поездки. Пик бронирований приходится на май, поэтому схема особенно актуальна сейчас, пишет РИА Новости.

Эксперты советуют проверять статус рейса только через официальные приложения перевозчика. Если вам поступил такой звонок, лучше сразу положить трубку и перезвонить своему туроператору напрямую.

Допустимый объем сверхурочной работы вырос вдвое

Государственная дума приняла закон, увеличивающий максимальную продолжительность переработок. Теперь работодатели смогут привлекать сотрудников к сверхурочной работе до 240 часов в год. Раньше этот лимит составлял 120 часов.

Поправки в Трудовой кодекс внесло правительство. Сверхурочные по‑прежнему оплачиваются в полуторном размере за первые два часа и в двойном — за последующие. Новые правила также вводят отдельные ограничения для некоторых категорий.

Сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих по внутреннему совместительству больше четверти месячной нормы, можно привлекать к переработкам не более чем на 120 часов в год. Пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и работников с вредными условиями труда разрешено привлекать к сверхурочной работе только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. Для них годовой лимит также составляет 120 часов.

Те, кто перерабатывает сверх 120 часов в год, получают право на один оплачиваемый рабочий день для диспансеризации. Закон также запрещает отзывать из отпуска работников с вредными условиями труда, за исключением чрезвычайных ситуаций. Кроме того, из законодательства исключили возможность уведомлять об увольнении в электронном виде.

Налоговый вычет на свадьбу предложили ввести в России

Налоговый вычет на расходы, связанные с организацией свадьбы, предложили ввести для молодоженов. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы Сангаджи Тарбаев, Ксения Горячева и вице-спикер Владислав Даванков.

Вычет предлагается установить в размере фактических расходов, но не более 400 тысяч рублей на двоих, однократно в связи с регистрацией брака. Расходы должны быть подтверждены документами и относиться к перечню, который утвердят Минфин и Минтруд. Законопроект направили в правительство, пишет РИА Новости.

Из суммы вычета исключат траты, оплаченные за счет работодателя, бюджета, материнского капитала или других мер господдержки, а также расходы на алкоголь, табак и никотиносодержащую продукцию. Получить вычет можно будет по окончании налогового периода либо досрочно через работодателя после подтверждения права налоговым органом.

Социально значимые продукты подешевели

Минимальные розничные цены на базовые продукты в крупных торговых сетях России в апреле 2026 года упали на 1,1% по сравнению с мартом. В годовом выражении снижение составило почти 9%. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Больше всего за месяц подешевело пшено (минус 16,5%), рис (минус 10,6%), картофель (минус 9,4%), мука (минус 8,1%) и свинина (минус 7,8%). Также снизились цены на черный чай, куриные яйца, вермишель, молоко, сливочное масло, баранину и яблоки. Наценка сетей на продукты «первой цены» обновила исторический минимум — 0,5% (месяцем ранее было 1,6%), пишет ТАСС.

В годовом выражении социально значимые продукты подешевели на 8,8%. Сильнее всего упали цены на овощи борщевого набора: картофель — на 43,7%, свекла — на 42,6%, капуста — на 34,7%, лук — на 31,3%.

В Махачкале ребенок лишился пальца в детском саду

В одном из детских садов Махачкалы (Дагестан) произошел несчастный случай с маленькой девочкой. По данным правоохранительных органов, один из воспитанников прищемил ей мизинец на ноге, и ребенок лишился пальца.

Воспитатели не стали сообщать родителям о случившемся и не вызвали скорую помощь. Дома при переодевании из колготок выпал мизинец, и родители сразу повезли дочь в больницу.

Врачи диагностировали травматическую ампутацию, ребенка госпитализировали. К сожалению, палец спасти не удалось. Отец девочки рассказал, что оперировавший врач сначала подозревал, что палец отрезали, но позже назвал травму рвано-ушибленной.

Родители выдвигают свои версии произошедшего. Во-первых, они не исключают, что травма могла случиться в ремонтируемой части сада. Во-вторых, удивляются, почему дочь не плакала несколько часов и смогла терпеть боль. Родители предполагают, что ребенку могли дать обезболивающее.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела: по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по статье о халатности. Суд арестовал двух воспитательниц и няню до 7 июля, всех их уволили. Заведующая тоже лишилась должности. Сами сотрудники детсада свою вину не признают.