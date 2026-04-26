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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль Над Ярославлем завыли сирены, объявлена беспилотная опасность. Что делать

Над Ярославлем завыли сирены, объявлена беспилотная опасность. Что делать

Не паникуйте. Инструкция

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Люди слышали грохот в разных частях Ярославля | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU Люди слышали грохот в разных частях Ярославля | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Люди слышали грохот в разных частях Ярославля

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

В 00:44 над Ярославлем завыли сирены, оповещающие о воздушной, беспилотной опасности. Оповещения в соцсетях губернатора Ярославской области Михаила Евраева появились в 00:41.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами».

Ярославцы из разных районах города сообщают о грохоте.

Что делать, если услышали сирены

  • Уйдите с улицы, постарайтесь укрыться в ближайшем здании.

  • Зашторьте дома окна, отойдите от них.

  • Постарайтесь находиться в комнатах со сплошными, несущими стенами.

Где предупреждают об угрозе

  • Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений.

  • Аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть за информацией можно на официальных страничках Михаила Евраев — в MAX, ВКонтакте и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления.

  • Операторы мобильной связи. При опасности направляют сообщения от «RSCHS».

  • Федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение («1 Канал», «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»).

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Беспилотная опасность БПЛА
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Комментарии
120
Гость
27 апреля, 22:47
НЭ паникуйте
Гость
27 апреля, 22:28
Снимать труси и бегать.
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Гость
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