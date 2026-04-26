Над Ярославлем завыли сирены, объявлена беспилотная опасность. Что делать

В 00:44 над Ярославлем завыли сирены, оповещающие о воздушной, беспилотной опасности. Оповещения в соцсетях губернатора Ярославской области Михаила Евраева появились в 00:41.
«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами».
Ярославцы из разных районах города сообщают о грохоте.
Что делать, если услышали сирены
Уйдите с улицы, постарайтесь укрыться в ближайшем здании.
Зашторьте дома окна, отойдите от них.
Постарайтесь находиться в комнатах со сплошными, несущими стенами.
Где предупреждают об угрозе
Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений.
Аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть за информацией можно на официальных страничках Михаила Евраев — в MAX, ВКонтакте и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления.
Операторы мобильной связи. При опасности направляют сообщения от «RSCHS».
Федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение («1 Канал», «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»).