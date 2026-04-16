Дома разрушены, погибли дети: беспилотники ударили по черноморским курортам

На фоне атак закрылись аэропорты Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU (фото носит иллюстративный характер)

В ночь на 16 апреля беспилотники атаковали Краснодарский край. В результате ударов несколько человек пострадали, а двое детей погибли. Рассказываем, что известно о случившемся.

«Атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних — 5 и 14 лет. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших», — сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что еще двое взрослых пострадали, им оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, в Туапсе из-за падения обломков беспилотников 5 частных и 1 многоквартирный жилой дом получили повреждения. Также части дронов упали на территории предприятий в районе морского порта. Для местных жителей администрация открыла пункт временного размещения.

«В сочинском поселке Лоо обломки беспилотников упали по нескольким адресам. В одном случае — повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме, обошлось без пострадавших», — добавил Кондратьев.

Как сообщает оперштаб Краснодарского края, в Сочи работают сирены.

На фоне атаки дронов в регионе временно закрылись аэропорты. Не принимают и не отправляют рейсы авиагавани в Сочи, Краснодаре и Геленджике.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);

какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда).

Важно покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.