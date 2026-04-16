Дома разрушены, погибли дети: беспилотники ударили по черноморским курортам

В ночь на 16 апреля беспилотники атаковали Краснодарский край. В результате ударов несколько человек пострадали, а двое детей погибли. Рассказываем, что известно о случившемся.
«Атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних — 5 и 14 лет. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших», — сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Он добавил, что еще двое взрослых пострадали, им оказывают медицинскую помощь.
Кроме того, в Туапсе из-за падения обломков беспилотников 5 частных и 1 многоквартирный жилой дом получили повреждения. Также части дронов упали на территории предприятий в районе морского порта. Для местных жителей администрация открыла пункт временного размещения.
«В сочинском поселке Лоо обломки беспилотников упали по нескольким адресам. В одном случае — повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме, обошлось без пострадавших», — добавил Кондратьев.
Как сообщает оперштаб Краснодарского края, в Сочи работают сирены.
На фоне атаки дронов в регионе временно закрылись аэропорты. Не принимают и не отправляют рейсы авиагавани в Сочи, Краснодаре и Геленджике.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);
какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда).
Важно покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.