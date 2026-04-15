Беспилотники долетели до Башкирии: на заводе — взрыв, учащимся срочно отменяют занятия — кадры

Башкортостан подвергся атаке беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Радий Хабиров. Несколько БПЛА сбили над промышленной зоной Стерлитамака, обломки упали на территорию одного из предприятий, началось возгорание.
«Все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание. Подробности выясняем», — написал Хабиров.
С предприятия, куда упали обломки, эвакуируют людей, сообщает источник UFA1.RU. Информации о пострадавших пока нет.
Жители Стерлитамака слышали в городе звуки, похожие на взрывы.
«Похоже было на звук мотоцикла», — пишут очевидцы.
Из-за атаки БПЛА в вузах Стерлитамака приостановили занятия, студентов вывели в коридоры, сообщает Telegram-канал «Осторожно.Новости». Громкоговорители предупреждают о террористической угрозе.
«Внимание всем, террористическая угроза: атака беспилотного воздушного судна. Всем отойти от окон и занять безопасные места», — передает объявление.
Почитать обо всех подробностях можно в онлайн-трансляции UFA1.RU.
Обновлено в 12:55 (мск). Один человек погиб в результате атаки. Им оказался водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.