НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, дождь

ощущается как +19

0 м/c,

 748мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,55
EUR 89,76
Коммунальное ЧП — видео
Задержали экс-главу «Ярославского АТП»
Здесь был Пушкин
Решение по делу о смертельном ДТП
Подростки избили 18-летнего парня
Ремонт Октябрьского моста
Продадут дом-недострой
Афиша на неделю
Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники долетели до Башкирии: на заводе — взрыв, учащимся срочно отменяют занятия — кадры

Беспилотники долетели до Башкирии: на заводе — взрыв, учащимся срочно отменяют занятия — кадры

Людей срочно эвакуируют

1 646
Людей напугали громкие звуки, исходящие от дронов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЛюдей напугали громкие звуки, исходящие от дронов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Людей напугали громкие звуки, исходящие от дронов

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Башкортостан подвергся атаке беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Радий Хабиров. Несколько БПЛА сбили над промышленной зоной Стерлитамака, обломки упали на территорию одного из предприятий, началось возгорание.

«Все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание. Подробности выясняем», — написал Хабиров.

Кадры с предположительного места падения обломков

Источник:

Baza / Telegram

С предприятия, куда упали обломки, эвакуируют людей, сообщает источник UFA1.RU. Информации о пострадавших пока нет.

Жители Стерлитамака слышали в городе звуки, похожие на взрывы.

«Похоже было на звук мотоцикла», — пишут очевидцы.

Источник:

StrLive (Стерлитамак) / Telegram

Из-за атаки БПЛА в вузах Стерлитамака приостановили занятия, студентов вывели в коридоры, сообщает Telegram-канал «Осторожно.Новости». Громкоговорители предупреждают о террористической угрозе.

Источник:

Mash Batash / Telegram

«Внимание всем, террористическая угроза: атака беспилотного воздушного судна. Всем отойти от окон и занять безопасные места», — передает объявление.

Почитать обо всех подробностях можно в онлайн-трансляции UFA1.RU. 

Обновлено в 12:55 (мск). Один человек погиб в результате атаки. Им оказался водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Стерлитамак Взрыв Пожар Эвакуация
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
16 апреля, 06:54
Долетят и дальше, со временем. Если должной реакции нет. Меж тем, в Ново-Огарёво, на дежурство заступили ещё несколько систем ПВО. Теперь их там больше 20.
Гость
15 апреля, 17:35
Всё у них идёт по реальному плану, не как у нас... Ярославского НПЗ небыло пока в этом плане, ну и радуйтесь пока...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Пять минут до центра — если вы голубь». Как вычислить мошенников при посуточной аренде квартир — личный опыт
Любовь Никитина
Автор мнения
Мнение
«Думал, голова взорвется»: 27-летний россиянин показал результат пересадки волос за 100 тысяч рублей
Юрий
Мнение
Стоят в очередях и нервно переезжают от заправки к заправке. Что с бензином на «путинском» платном автобане
Артем Устюжанин
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Мнение
«Да кого это вообще волнует». HR-директор — о работодателях, которые вечно должны сотрудникам
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем