Беспилотники долетели до Башкирии: на заводе — взрыв, учащимся срочно отменяют занятия — кадры

Людей напугали громкие звуки, исходящие от дронов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Башкортостан подвергся атаке беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Радий Хабиров. Несколько БПЛА сбили над промышленной зоной Стерлитамака, обломки упали на территорию одного из предприятий, началось возгорание.

«Все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание. Подробности выясняем», — написал Хабиров.

Кадры с предположительного места падения обломков Источник: Baza / Telegram

С предприятия, куда упали обломки, эвакуируют людей, сообщает источник UFA1.RU. Информации о пострадавших пока нет.

Жители Стерлитамака слышали в городе звуки, похожие на взрывы.

«Похоже было на звук мотоцикла», — пишут очевидцы.

Источник: StrLive (Стерлитамак) / Telegram

Из-за атаки БПЛА в вузах Стерлитамака приостановили занятия, студентов вывели в коридоры, сообщает Telegram-канал «Осторожно.Новости». Громкоговорители предупреждают о террористической угрозе.

Источник: Mash Batash / Telegram

«Внимание всем, террористическая угроза: атака беспилотного воздушного судна. Всем отойти от окон и занять безопасные места», — передает объявление.

Почитать обо всех подробностях можно в онлайн-трансляции UFA1.RU.