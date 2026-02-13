Ракеты ударили по Белгороду. Двое человек погибли, трое ранены

Люди остались без света, отопления и воды

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вечером 13 февраля ВСУ ударили по Белгороду ракетами. Два мирных жителя погибли, трое получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела на территории одного из инфраструктурных объектов погибли двое мужчин. От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших…» — написал Гладков в Telegram-канале.

Трое мужчин получили ранения. Одного из них в тяжелом состоянии увезла бригада скорой помощи, он будет доставлен в областную клиническую больницу. У двух других осколочные ранения, их транспортируют в городскую больницу.

«В результате обстрела есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. В трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады. Также повреждены припаркованные автомобили», — добавил губернатор.

Он сообщил, что аварийные и оперативные службы уже занимаются ликвидацией последствий. 

Обновлено в 23:20 (мск):

Гладков рассказал, что количество пострадавших увеличилось до пяти человек.

«На данный момент зафиксированы повреждения 29 квартир в 5 многоквартирных домах. В одном из МКД есть повреждения технического этажа. Посечены осколками четыре автомобиля. Также повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. Специалисты уже приступили к временному закрытию контура для сохранения тепла в жилых помещениях», — добавил губернатор.

Также он показал кадры с последствиями обстрела.

Мы уже писали о проблемах с электричеством и теплом в регионе. Прочитайте также о другой недавней ракетной атаке по Белгородской области.

Василина Березкина
Корреспондент
ВСУ Белгород Ракетный удар Энергетика Гибель
Гость
13 февраля, 22:18
А что наш главнокомандующий говорит по этому поводу? Это по плану или нет?
13 февраля, 22:23
Как старлинк чик-чик, так и канстантин сдулся заново.
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
