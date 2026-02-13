Ракеты ударили по Белгороду. Двое человек погибли, трое ранены

Вечером 13 февраля ВСУ ударили по Белгороду ракетами. Два мирных жителя погибли, трое получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела на территории одного из инфраструктурных объектов погибли двое мужчин. От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших…» — написал Гладков в Telegram-канале.

Трое мужчин получили ранения. Одного из них в тяжелом состоянии увезла бригада скорой помощи, он будет доставлен в областную клиническую больницу. У двух других осколочные ранения, их транспортируют в городскую больницу.

«В результате обстрела есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. В трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады. Также повреждены припаркованные автомобили», — добавил губернатор.

Он сообщил, что аварийные и оперативные службы уже занимаются ликвидацией последствий.

Обновлено в 23:20 (мск):

Гладков рассказал, что количество пострадавших увеличилось до пяти человек.

«На данный момент зафиксированы повреждения 29 квартир в 5 многоквартирных домах. В одном из МКД есть повреждения технического этажа. Посечены осколками четыре автомобиля. Также повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. Специалисты уже приступили к временному закрытию контура для сохранения тепла в жилых помещениях», — добавил губернатор.

Также он показал кадры с последствиями обстрела.

