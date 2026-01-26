Семья с пятью детьми из Ярославской области оказалась на улице. Их дом сгорел перед Новым годом — видео

Сгорел дом многодетной семьи в поселке Борисоглебском Источник: Армен Якутян

Многодетная семья осталась на улице после пожара в частном доме в поселке Борисоглебском Ярославской области. Огонь неожиданно вспыхнул на мансарде днем 3 декабря 2025 года. В этот момент дома находилась мама с пятью детьми.

«Младшему ребенку на момент пожара не было и года, старшему — 9 лет, — рассказал 76.RU Армен Ягутян, родственник погорельцев. — Я находился на работе, когда узнал, что дом горит. Приехал, пожарная машина уже стояла».

Пламя повредило весь второй этаж на площади 120 квадратных метров, а первый залило водой — он тоже непригоден для жизни. Так многодетная семья осталась на улице.

Кадры из обугленного дома Источник: Армен Якутян

«Мы жили в доме нашей большой семьей: я, брат с женой и пятью детьми и наши родители. Сейчас снимаем три жилья: дом и две квартиры — для семьи брата, меня и родителей. Ситуация крайне сложная, потому что нам нужна была одна квартира для всей семьи, но снять ее оказалось практически невозможно», — поделился Армен.

Граждане, пострадавшие в результате пожара, могут претендовать на помощь (согласно п. 3.4.1 приказа департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области «Об утверждении порядка назначения социальной помощи»): если жилое помещение и всё имущество в нем полностью утрачены, каждому зарегистрированному по этому адресу на момент пожара или подавшему документы на регистрацию до пожара выплачивается одна величина прожиточного минимума для покрытия первоочередных нужд;

если в результате пожара или его ликвидации был причинен вред здоровью, пострадавшему выплачиваются две величины прожиточного минимума;

в случае полной утраты жилья и имущества каждый собственник или зарегистрированный по адресу на момент пожара получает две величины прожиточного минимума на возмещение ущерба;

при частичном повреждении жилья или имущества пострадавшим предоставляется также две величины прожиточного минимума, но размер выплаты рассчитывается пропорционально доле собственности.

Как сообщили 76.RU в администрации Борисоглебского округа, многодетной семье была оказана помощь на первоочередные нужды.

«На всех семи членов семьи выплачена материальная помощь», — уточнили в администрации округа.

Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования, сообщили 76.RU в ГУ МЧС по Ярославской области.

Дотла сгорел весь второй этаж дома Источник: Армен Якутян Его уже начали восстанавливать Источник: Армен Якутян

Дом потихоньку начали восстанавливать.

«Сейчас мы сделали обрешетку, крышу пока не покрыли, но закрыли ветроизоляционной пленкой. Завалы были сложные, наняли бригаду для вывоза мусора. В начале декабря погода помогла, если бы было холодно, всё бы замерзло, мы бы не смогли работать».

Я прошу помочь многодетной семье. Неравнодушные люди привезли немного одежды, но сгорело всё: музыкальные инструменты, мебель, техника, пылесос — ничего не осталось, только стены. Армен Якутян брат семьи, у которой сгорел дом

В администрации округа сообщили, что каждому члену семьи в январе должны начислить еще одну выплату: «Социальная помощь в размере двух величин прожиточного минимума на каждого из лиц, являющихся собственниками жилого помещения и (или) зарегистрированных по месту жительства (пребывания) по данному адресу на момент пожара, на возмещение ущерба в связи с полной утратой жилого помещения и имущества, находившегося в жилом помещении, будет выплачена в январе 2026 года».