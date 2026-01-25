НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия «Проводится проверка»: стала известна причина пожара, в котором погиб человек

«Проводится проверка»: стала известна причина пожара, в котором погиб человек

Об этом сообщили в МЧС

134
Появились фотографии с места происшествия | Источник: МЧС России по Ярославской областиПоявились фотографии с места происшествия | Источник: МЧС России по Ярославской области

Появились фотографии с места происшествия

Источник:

МЧС России по Ярославской области

Стала известна предварительная причина пожара в деревне Бор Некрасовского округа. Происшествие случилось 24 января.

«Предварительная причина — аварийный режим работы электросети. Проводится проверка по факту произошедшего пожара», — рассказали в МЧС по Ярославской области.

Напомним, сообщение о возгорании поступило спасателям 24 января в 03:18. На место возгорания приехали 24 пожарных и 7 единиц техники. Пожар тушили 11 часов. О полной ликвидации возгорания сообщили в 14:25.

Внутри от дома ничего не осталось | Источник: МЧС России по Ярославской областиВнутри от дома ничего не осталось | Источник: МЧС России по Ярославской области

Внутри от дома ничего не осталось

Источник:

МЧС России по Ярославской области

Огонь уничтожил дом | Источник: МЧС России по Ярославской областиОгонь уничтожил дом | Источник: МЧС России по Ярославской области

Огонь уничтожил дом

Источник:

МЧС России по Ярославской области

Огнем был уничтожен дом на площади 150 квадратных метров. При пожаре погиб 57-летний мужчина, а также пострадала 61-летняя женщина.

В МЧС России напоминают, как обезопасить себя от пожара:

  • вовремя проверять проводку;

  • не эксплуатировать аварийные бытовые приборы;

  • доверять ремонт только профессионалам;

  • установить пожарный извещатель.

Ранее, 21 января, по такой же причине загорелся продуктовый магазин в Красных Ткачах. Как сообщили в ведомстве, огонь уничтожил 10 метров проводки и 12 квадратных метров потолка. Закопчены стены, а также товар на площади 64 квадратов.

