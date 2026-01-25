«Проводится проверка»: стала известна причина пожара, в котором погиб человек

Появились фотографии с места происшествия Источник: МЧС России по Ярославской области

Стала известна предварительная причина пожара в деревне Бор Некрасовского округа. Происшествие случилось 24 января.

«Предварительная причина — аварийный режим работы электросети. Проводится проверка по факту произошедшего пожара», — рассказали в МЧС по Ярославской области.

Напомним, сообщение о возгорании поступило спасателям 24 января в 03:18. На место возгорания приехали 24 пожарных и 7 единиц техники. Пожар тушили 11 часов. О полной ликвидации возгорания сообщили в 14:25.

Внутри от дома ничего не осталось Источник: МЧС России по Ярославской области Огонь уничтожил дом Источник: МЧС России по Ярославской области

Огнем был уничтожен дом на площади 150 квадратных метров. При пожаре погиб 57-летний мужчина, а также пострадала 61-летняя женщина.

В МЧС России напоминают, как обезопасить себя от пожара:

вовремя проверять проводку;

не эксплуатировать аварийные бытовые приборы;

доверять ремонт только профессионалам;

установить пожарный извещатель.