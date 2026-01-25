«Проводится проверка»: стала известна причина пожара, в котором погиб человек

Стала известна предварительная причина пожара в деревне Бор Некрасовского округа. Происшествие случилось 24 января.
«Предварительная причина — аварийный режим работы электросети. Проводится проверка по факту произошедшего пожара», — рассказали в МЧС по Ярославской области.
Напомним, сообщение о возгорании поступило спасателям 24 января в 03:18. На место возгорания приехали 24 пожарных и 7 единиц техники. Пожар тушили 11 часов. О полной ликвидации возгорания сообщили в 14:25.
Огнем был уничтожен дом на площади 150 квадратных метров. При пожаре погиб 57-летний мужчина, а также пострадала 61-летняя женщина.
В МЧС России напоминают, как обезопасить себя от пожара:
вовремя проверять проводку;
не эксплуатировать аварийные бытовые приборы;
доверять ремонт только профессионалам;
установить пожарный извещатель.
Ранее, 21 января, по такой же причине загорелся продуктовый магазин в Красных Ткачах. Как сообщили в ведомстве, огонь уничтожил 10 метров проводки и 12 квадратных метров потолка. Закопчены стены, а также товар на площади 64 квадратов.