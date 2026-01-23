В Красноярске пропал сын бизнесмена. Его нашли с девушкой и без 3 миллионов рублей

В Красноярске нашли 14-летнего Николая, который ранее таинственно исчез. Его родные считали, что мальчика могли похитить: он сын местного бизнесмена. За ребенка требовали выкуп, он сам записал видеообращение, где просил отца выполнить все условия.
В итоге подростка обнаружили на квартире вместе с девушкой — и, вероятно, его обманули мошенники. Наши коллеги из NGS24.RU собрали всё, что известно об этой запутанной истории.
Исчезли сразу двое
Днем 22 января в Красноярске почти одновременно пропали двое 14-летних подростков — мальчик и девочка из Октябрьского района. Девочка ушла из дома около 15:00. Позже в Следственном комитете уточнили, что перед этим она поругалась с матерью, семья у нее благополучная, на учете подросток не состоял.
Николай пропал вечером 22 января. В ориентировке поискового отряда указывалось, что в период с 16:30 до 18:50 подросток вышел из дома и ушел в сопровождении неизвестного человека. Этот момент зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения.
Из-за совпадения по времени и возрасту в соцсетях быстро появилась версия, что исчезновения могут быть связаны. Дополнительные подозрения вызвало видео с камеры, на котором рядом с мальчиком заметили человека, по описанию похожего на пропавшую девочку. Однако силовики довольно быстро опровергли эту версию: в прокуратуре и СК заявили, что подростки не были знакомы, а их исчезновения никак не связаны друг с другом.
Позднее девочка самостоятельно вернулась домой. С ее семьей начали работать полицейские, линия с ее исчезновением была закрыта.
К этому моменту уже было известно, что мальчик уехал на такси вместе с неизвестной женщиной. В прокуратуре сообщили, что личность таксиста удалось установить, однако маршрут поездки долгое время оставался неизвестным. Этот эпизод стал ключевым: речь шла не о спонтанном уходе из дома, а о целенаправленном выезде.
Пропали деньги и появилось требование выкупа
Вечером отец подростка вернулся домой и не обнаружил сына. При осмотре дома выяснилось, что из четырех сейфов вскрыты три — оттуда пропали три миллиона рублей.
Вскоре мужчине написали в мессенджере. Неизвестные сообщили, что Николая похитили, и потребовали выкуп. Позже в прокуратуре уточнили, что сумма требований составила 30 миллионов рублей — в десять раз больше похищенных из дома денег. Формулировки сообщений указывали на попытку давления и запугивания семьи.
Видео и переписка
Родителям прислали видеообращение самого подростка. На записи Николай говорил, что хочет вернуться домой, и просил выполнить требования.
«Папа, говорят, ты очень переживаешь. Да, я тоже. Я очень хочу домой. Сделай всё, пожалуйста», — говорил мальчик на видео.
Позже прокуратура опубликовала и переписку с предполагаемыми похитителями. Отец подростка просил дать ему поговорить с сыном и убедиться, что с ребенком всё в порядке. Однако злоумышленники на это не соглашались.
Уголовное дело и версия о мошенниках
После исчезновения подростка следователи возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. Почти сразу силовики начали рассматривать версию о том, что подросток мог действовать под влиянием мошенников. В ведомствах подчеркивали, что подобные схемы уже встречались ранее.
По данным издания Kras Mash, Николая и сопровождавшую его 18-летнюю девушку (а не женщину, как сообщалось силовиками ранее) также могли обманом вовлечь в схему мошенники. Как утверждается, девушка приехала в Красноярск из Сургута. По указанию злоумышленников она забрала подростка и отвезла его в съемную квартиру, откуда они записали видеообращение для отца школьника и ждали дальнейших инструкций.
Сам бизнесмен Андрей уверен, что сын стал жертвой мошенников. «Уверен, это были мошенники. Ничего другого», — сказал он ТАСС.
Развязка
В 17:35 23 января в Следственном комитете сообщили, что Николая нашли. Подросток был жив и находился в арендованной квартире вместе с девушкой. При этом в МВД использовали формулировку «якобы похищенный».
Что сказал Николай
Именно подросток передал мошенникам три миллиона рублей, которые похитил из сейфов дома. Так сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета.
Мальчик рассказал следователям, что мошенники угрожали ему по телефону.
«Сказали, что репутация точно пострадает, на брата повлияет, что его отчислят», — говорит подросток на оперативном видео.
Подросток признался мошенникам, что он один дома, когда они его спрашивали его об этом. Парень думал, что общается с представителями закона и помогает отцу.
«[Они попросили] никому об этом не говорить и [даже] не думать [об этом], потому что они всё подслушивают, — говорит мальчик следовательнице на видео. — Если узнают, то будут проблемы».
Как сообщают в следкоме, мошенникам деньги мальчик передал вместе с девушкой из другого города, которая, очевидно, и забрала его из Серебряного Бора, где живет семья подростка.
«Действиям и роли девушки в совершенном преступлении будет дана правовая оценка», — уточнили в пресс-службе следкома. Ее, как и мальчика, доставили в Следственный комитет и допрашивают.
Поселок с охраной и дыра в заборе
Коттеджный поселок Серебряный Бор, где живет семья подростка, позиционируется как охраняемая территория. Охрана отказалась пускать журналистов без согласования, заявив, что доступ возможен «только по звонку».
Один из соседей семьи уверял, что посторонние якобы не могли незаметно проникнуть внутрь: «Охрана всё контролирует, всё отслеживается».
Однако журналисты NGS24.RU обнаружили дверь в ограждении поселка, через которую любой желающий мог попасть на территорию. После того как на нее указали, охрана закрыла проход.
«Сейчас вас на видео снимут, проблемы будут», — заявил мужчина, который закрывал дверь.
