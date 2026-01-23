В Красноярске пропал сын бизнесмена. Его нашли с девушкой и без 3 миллионов рублей

Мальчика провели мошенники Источник: Следственный комитет / Telegram

В Красноярске нашли 14-летнего Николая, который ранее таинственно исчез. Его родные считали, что мальчика могли похитить: он сын местного бизнесмена. За ребенка требовали выкуп, он сам записал видеообращение, где просил отца выполнить все условия.

В итоге подростка обнаружили на квартире вместе с девушкой — и, вероятно, его обманули мошенники. Наши коллеги из NGS24.RU собрали всё, что известно об этой запутанной истории.

Исчезли сразу двое

Днем 22 января в Красноярске почти одновременно пропали двое 14-летних подростков — мальчик и девочка из Октябрьского района. Девочка ушла из дома около 15:00. Позже в Следственном комитете уточнили, что перед этим она поругалась с матерью, семья у нее благополучная, на учете подросток не состоял.

Николай пропал вечером 22 января. В ориентировке поискового отряда указывалось, что в период с 16:30 до 18:50 подросток вышел из дома и ушел в сопровождении неизвестного человека. Этот момент зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения.

Из-за совпадения по времени и возрасту в соцсетях быстро появилась версия, что исчезновения могут быть связаны. Дополнительные подозрения вызвало видео с камеры, на котором рядом с мальчиком заметили человека, по описанию похожего на пропавшую девочку. Однако силовики довольно быстро опровергли эту версию: в прокуратуре и СК заявили, что подростки не были знакомы, а их исчезновения никак не связаны друг с другом.

Позднее девочка самостоятельно вернулась домой. С ее семьей начали работать полицейские, линия с ее исчезновением была закрыта.

К этому моменту уже было известно, что мальчик уехал на такси вместе с неизвестной женщиной. В прокуратуре сообщили, что личность таксиста удалось установить, однако маршрут поездки долгое время оставался неизвестным. Этот эпизод стал ключевым: речь шла не о спонтанном уходе из дома, а о целенаправленном выезде.

Пропали деньги и появилось требование выкупа

Вечером отец подростка вернулся домой и не обнаружил сына. При осмотре дома выяснилось, что из четырех сейфов вскрыты три — оттуда пропали три миллиона рублей.

Вскоре мужчине написали в мессенджере. Неизвестные сообщили, что Николая похитили, и потребовали выкуп. Позже в прокуратуре уточнили, что сумма требований составила 30 миллионов рублей — в десять раз больше похищенных из дома денег. Формулировки сообщений указывали на попытку давления и запугивания семьи.

Видео и переписка

Родителям прислали видеообращение самого подростка. На записи Николай говорил, что хочет вернуться домой, и просил выполнить требования.

«Папа, говорят, ты очень переживаешь. Да, я тоже. Я очень хочу домой. Сделай всё, пожалуйста», — говорил мальчик на видео.

Позже прокуратура опубликовала и переписку с предполагаемыми похитителями. Отец подростка просил дать ему поговорить с сыном и убедиться, что с ребенком всё в порядке. Однако злоумышленники на это не соглашались.

Переписка отца подростка с «вымогателями» Источник: Прокуратура Красноярского края / Telegram

Уголовное дело и версия о мошенниках

После исчезновения подростка следователи возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. Почти сразу силовики начали рассматривать версию о том, что подросток мог действовать под влиянием мошенников. В ведомствах подчеркивали, что подобные схемы уже встречались ранее.

По данным издания Kras Mash, Николая и сопровождавшую его 18-летнюю девушку (а не женщину, как сообщалось силовиками ранее) также могли обманом вовлечь в схему мошенники. Как утверждается, девушка приехала в Красноярск из Сургута. По указанию злоумышленников она забрала подростка и отвезла его в съемную квартиру, откуда они записали видеообращение для отца школьника и ждали дальнейших инструкций.

Найденный Николай и сопровождавшая его девушка Источник: Ирина Волк / Telegram

Сам бизнесмен Андрей уверен, что сын стал жертвой мошенников. «Уверен, это были мошенники. Ничего другого», — сказал он ТАСС.

Развязка

В 17:35 23 января в Следственном комитете сообщили, что Николая нашли. Подросток был жив и находился в арендованной квартире вместе с девушкой. При этом в МВД использовали формулировку «якобы похищенный».

Что сказал Николай

Именно подросток передал мошенникам три миллиона рублей, которые похитил из сейфов дома. Так сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета.

Мальчик рассказал следователям, что мошенники угрожали ему по телефону.

«Сказали, что репутация точно пострадает, на брата повлияет, что его отчислят», — говорит подросток на оперативном видео.

Подросток признался мошенникам, что он один дома, когда они его спрашивали его об этом. Парень думал, что общается с представителями закона и помогает отцу.

«[Они попросили] никому об этом не говорить и [даже] не думать [об этом], потому что они всё подслушивают, — говорит мальчик следовательнице на видео. — Если узнают, то будут проблемы».

Как сообщают в следкоме, мошенникам деньги мальчик передал вместе с девушкой из другого города, которая, очевидно, и забрала его из Серебряного Бора, где живет семья подростка.

«Действиям и роли девушки в совершенном преступлении будет дана правовая оценка», — уточнили в пресс-службе следкома. Ее, как и мальчика, доставили в Следственный комитет и допрашивают.

Поселок с охраной и дыра в заборе

Коттеджный поселок Серебряный Бор, где живет семья подростка, позиционируется как охраняемая территория. Охрана отказалась пускать журналистов без согласования, заявив, что доступ возможен «только по звонку».

Ворота в Серебряный Бор Источник: NGS24.RU

Один из соседей семьи уверял, что посторонние якобы не могли незаметно проникнуть внутрь: «Охрана всё контролирует, всё отслеживается».

Однако журналисты NGS24.RU обнаружили дверь в ограждении поселка, через которую любой желающий мог попасть на территорию. После того как на нее указали, охрана закрыла проход.

«Сейчас вас на видео снимут, проблемы будут», — заявил мужчина, который закрывал дверь.