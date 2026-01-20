«Поедем на опознание»: в Босфоре нашли тело мужчины. Полиция предполагает, что это пропавший российский пловец

Пловца никто не видел с момента, когда он вошел в воду Источник: Николай Свечников / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Тело российского пловца Николая Свечникова, предположительно, нашли в Босфорском проливе спустя полгода после пропажи. Его семья сейчас едет на опознание.

Николай Свечников принимал участие в гонке через Босфор. Спортсмен стартовал вместе с тремя тысячами участников, но до берега так и не добрался. Искать россиянина тогда начали лишь спустя 12 часов после первых сообщений о том, что один из пловцов не финишировал. Как говорят родственники и друзья Николая, он опытный пловец и был в состоянии преодолеть дистанцию. Переплыть залив было давней мечтой москвича.

Сотрудники заметили тело мужчины в море у берегов района Куручешме в Бешикташе и сообщили об этом в полицию. Специалисты прибыли на место и извлекли его из воды. Погибший был в гидрокостюме. Турецкая полиция предполагает, что погибшим может оказаться Николай.

«В Босфоре обнаружено неопознанное тело мужчины. Морская полиция извлекла тело из пролива, на нем костюм для плавания. Предположительно, речь идет о пропавшем в августе участнике заплыва Николае Свечникове», — говорится в сообщении агентства IHA.

Активные поиски пловца прекратили 31 октября 2025 года. Однако следствие по этому делу продолжается по сей день. Сейчас в Турции находится родственница пловца Алена. Она как раз едет на опознание.

«Я радовалась, что во время вчерашнего урагана в Стамбуле и на Босфоре не вынесло его тело. А сейчас, после этих новостей о найденном мужчине, наоборот, не знаю, что думать. Сижу жду, пока Алена позвонит, она поедет на опознание. Надеюсь, что это не он», — рассказала нашим коллегам из MSK1.RU мать Николая Галина Свечникова.

Близкие и знакомые Николая жаловались, что полиция не проявляла особого рвения, а расследование начали лишь на следующий день после заплыва. Жена пловца Антонина Свечникова намерена судиться с организаторами заплыва. В начале года она даже пыталась встретиться с президентом Владимиром Путиным и попросить его о помощи в поисках.

