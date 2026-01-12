В Египте российская туриста получила травмы, спасаясь от насильника — она спрыгнула с балкона

Инцидент произошел в Каире Источник: Мария Черных / E1.RU

Российская туриста получила травмы в Каире, спасаясь от насильника. Как сообщает портал Cairo 24, чтобы сбежать от неизвестного мужчины, женщине пришлось спрыгнуть с балкона второго этажа.

«В ходе предварительного расследования было установлено, что обвиняемый увидел, как трое россиянок вошли в жилой дом в Новом Каире. Он последовал за ними спустя час и обнаружил, что дверь квартиры открыта», — пишет портал.

Пострадавшая туристка спасла на диване, когда в квартиру проник мужчина. Неизвестный начал приставить к спящей девушке, но получил отпор.

«Он обнял ее. Когда она его заметила, то выбежала на балкон и прыгнула со второго этажа, получив переломы», — отмечает издание.

Находившиеся в квартире две другие девушки вызвали на место полицию, которая вскоре задержала ворвавшегося мужчину.

В министерстве внутренних дел Египта подтвердили информацию об инциденте. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в субботу, 10 января, мужчина попытался ограбить квартиру в Каире, в которой находились трое иностранок. Злоумышленник домогался одной из них и ранил ножницами другую. Согласно заявлению, первая выпрыгнула из окна и получила травмы.