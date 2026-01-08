Среди пострадавших есть дети. В Подмосковье произошло массовое отравление костромским мясом

В Подмосковье произошло массовое отравление кониной. Пострадавшие заразились ботулизмом Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU, Алексей Волхонский / V1.RU

В Подмосковье произошло массовое отравление кониной. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области, всего пострадали восемь человек, в том числе и четверо детей. Предварительно, семьи заразились ботулизмом. Лечение в больницах Подмосковья проходят семь отравившихся, еще один — отказался от госпитализации.

«Состояние пяти из них оценивается как средней степени тяжести, одного как тяжелое, еще одного ближе к удовлетворительному», — уточнило ведомство.

Ботулизм — острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему. Оно передается не от человека к человеку, а через консервированные, часто самодельные продукты. Среди симптомов — различные неврологические проблемы, поражение лицевых нервов, нарушение глотания и так далее. Инкубационный период (период, когда у человека могут проявиться симптомы отравления) составляет от двух часов до пяти суток с момента употребления некачественной пищи.

Инцидент произошел в Раменском округе. Пострадали члены двух семей. Как передает РЕН ТВ, они приобрели конину из Костромы, и 4 января приготовили мясо во фритюре. Позже всем, кто пробовал блюдо, стало плохо. Симптомы у заболевших включают двоение в глазах, светобоязнь, осиплость голоса, затруднённое глотание и сильную слабость.

Как передают наши коллеги из MSK1.RU, после произошедшего Роспотребнадзор Московской области начал проверку и назначил экспертизы.

«В ходе эпидемиологического расследования в домашнем очаге выявлены контактные лица, для лабораторных исследований отобраны пробы пищевой продукции. Произведен отбор биоматериала от заболевших», — сообщили в ведомстве.