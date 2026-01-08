НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, без осадков

ощущается как -13

2 м/c,

с-з.

 752мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Афиша на 8 января
«Умные решения»
Остались без света
Кто ездит в Переславль на выходные
Упражнения для снятия боли в спине
Чек-лист важных обследований
Автобус увяз в снегу
Новый МРОТ
Происшествия Среди пострадавших есть дети. В Подмосковье произошло массовое отравление костромским мясом

Среди пострадавших есть дети. В Подмосковье произошло массовое отравление костромским мясом

Роспортребнадзор Московской области начал проверку

777
В Подмосковье произошло массовое отравление кониной. Пострадавшие заразились ботулизмом | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU, Алексей Волхонский / V1.RUВ Подмосковье произошло массовое отравление кониной. Пострадавшие заразились ботулизмом | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU, Алексей Волхонский / V1.RU

В Подмосковье произошло массовое отравление кониной. Пострадавшие заразились ботулизмом

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU, Алексей Волхонский / V1.RU

В Подмосковье произошло массовое отравление кониной. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области, всего пострадали восемь человек, в том числе и четверо детей. Предварительно, семьи заразились ботулизмом. Лечение в больницах Подмосковья проходят семь отравившихся, еще один — отказался от госпитализации.

«Состояние пяти из них оценивается как средней степени тяжести, одного как тяжелое, еще одного ближе к удовлетворительному», — уточнило ведомство.

Ботулизм — острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему. Оно передается не от человека к человеку, а через консервированные, часто самодельные продукты. Среди симптомов — различные неврологические проблемы, поражение лицевых нервов, нарушение глотания и так далее. Инкубационный период (период, когда у человека могут проявиться симптомы отравления) составляет от двух часов до пяти суток с момента употребления некачественной пищи.

Инцидент произошел в Раменском округе. Пострадали члены двух семей. Как передает РЕН ТВ, они приобрели конину из Костромы, и 4 января приготовили мясо во фритюре. Позже всем, кто пробовал блюдо, стало плохо. Симптомы у заболевших включают двоение в глазах, светобоязнь, осиплость голоса, затруднённое глотание и сильную слабость.

Как передают наши коллеги из MSK1.RU, после произошедшего Роспотребнадзор Московской области начал проверку и назначил экспертизы.

«В ходе эпидемиологического расследования в домашнем очаге выявлены контактные лица, для лабораторных исследований отобраны пробы пищевой продукции. Произведен отбор биоматериала от заболевших», — сообщили в ведомстве.

Ранее массовая вспышка ботулизма фиксировалась летом 2024 года. Тогда же стало известно о гибели студента из Костромы, заразившегося ботулизмом.

ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Ботулизм Массовое отравление Подмосковье Министерство здравоохранения
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
37 минут
А чего свое московское не едят?
Гость
23 минуты
Стабильно травят
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Рекомендуем