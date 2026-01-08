Придется искать под землей: в СК рассказали, где может находиться пропавшая семья Усольцевых с конца сентября

Семья могла не заметить пещеру в темное время суток Источник: Ирина Усольцева / Vkontakte

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае в конце сентября 2025 года, могла упасть в одну из пещер-колодцев в районе Кутурчинского Белогорья. Об этом сообщила старший следователь СКР Яна Сырымбетова.

Кутурчинское Белогорье — уникальная горно-таежная местность на востоке Красноярского края, известная скалами, осыпями и пещерами, которая привлекает туристов и альпинистов.

«Одну пещеру мы нашли в ходе поисковых мероприятий во взаимодействии со спасателями. Вторая была найдена при опросе местных жителей. Но, к сожалению, Усольцевых там нет», — сообщила Сырымбетова.

Следователей интересовали пещеры, ближайшие к поселку Кутурчин, откуда и вышли в поход Усольцевых. Краевой клуб спелеологов предоставил необходимые данные. Однако карты расположения пещер старые — 1960-х и 1980-х годов. Географических координат там нет, все направления примерные, что осложнило поиски.

Пещеры имеют входы округлой формы диаметром около 2 метров, глубину до 32 метров. Протяженность ходов составляет около 70 метров.

«Мы не знаем объективно, как действовали Усольцевы. Но в темное время суток, при плохой погоде можно не заметить пещеру и упасть в нее», — отметила Сырымбетова в интервью ТАСС.

Если семья пыталась укрыться от непогоды в пещерах, то они действительно могли там провести какое-то время. Однако длительное выживание вызвало бы сложности. Температура в некоторых пещерах бывает достаточно теплая, если отойти подальше от входа, рассказал Aif.ru спелеолог Юрий Долотов. Однако в глубине нельзя разжигать огонь, потому что там дым представляет особую опасность.

Источник: Мария Зарукина / NGS24.RU

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью отправились в однодневный, но не вернулись. Погода в той местности испортилась. Масштабная поисковая операция, в которой участвовали полторы тысячи человек, закончилась ничем. Исчезновение туристов до сих пор покрыто тайной, поскольку поисковикам не удалось найти не только их тел, но и следов.

Изначально считалось, что Усольцевы направлялись к скале Буратинка — одному из самых популярных туристических объектов в этой местности. Однако эта версия дала трещину после показаний других путешественников. Несколько групп выходили на тот же маршрут с разницей около 30 минут, но ни по дороге к скале, ни на обратном пути семью не видели. Это обстоятельство заставило усомниться в их изначальных планах.

Очевидцы рассказали Aif.ru, что видели, как Усольцевы вышли из машины и пошли в поход в совершенно другом направлении от места, где шли поиски. Более того, Ирина Усольцева была одета очень легко — в шорты и футболку. При этом уже спустя несколько часов на улице сильно похолодало.

Позднее следователи выдвинули версию, что потерявшиеся ушли на скалу Мальвинка, учитывая, что Ирина Усольцева говорила о том, что она хотела бы увидеть «камень желаний», который находится как раз по пути к горе.

Красноярский охотовед, опытный таежник и преподаватель Красноярского аграрного университета Дмитрий Беленюк рассказал коллегам из NGS24.RU, что в день исчезновения семьи видели два вертолета. Он считает, что Усольцевы могли покинуть Кутурчинское Белогорье.

Подобную возможность полностью опровергают в СК региона. По данным ведомства, в месте, где пропала семья Усольцевых, нет оборудованных вертолетных площадок. Более того в момент исчезновения семьи погода настолько испортилась, что никто бы их даже не стал увозить.

Однако семью якобы видели в Таиланде. SMM-специалиста Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн рассказала, что тоже не верит в пропажу и считает, что они намеренно сбежали. Особое внимание в этой истории привлекает поведение старшего сына Ирины — Даниила Баталова. С самого начала событий он ведет себя спокойно и даже радостно. Парень верит, что скоро мама с ним свяжется. Он считает, что ему намеренно не сообщили о планах, чтобы он их не разболтал.

Версию о том, что семья Усольцевых могла покинуть страну, также не подтверждают в СК по Красноярскому краю и Хакасии. В ведомстве сообщают, что никто из свидетелей не говорит о том, что пропавшие могли уехать из России.

«Дома у них мы нашли просроченные заграничные паспорта, в которых стоят штампы говорящие о том, что люди систематически выезжали за пределы Российской Федерации. С заявлениями о получении новых паспортов они не обращались», — сообщили корреспонденту NGS24.RU в ведомстве.