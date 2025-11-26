НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

2 м/c,

с-в.

 756мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,96
EUR 90,97
Экопроекты российских компаний
Объединение детских домов
«Умные решения»
Крысы в жилом доме
Сколько стоят ёлки в Ярославле
Продают Центральный рынок
Объединят центры соцобслуживания
116-летняя ярославская бабушка — в больнице
Новые авиарейсы
Происшествия «Жуткое место, детская тюрьма»: вся история подмосковного рехаба для подростков, где их пытали

«Жуткое место, детская тюрьма»: вся история подмосковного рехаба для подростков, где их пытали

За «лечение» родители платили кругленькую сумму

137
Вместо помощи дети получили психологические и физические травмы в пансионате | Источник: annahobotova.centerВместо помощи дети получили психологические и физические травмы в пансионате | Источник: annahobotova.center

Вместо помощи дети получили психологические и физические травмы в пансионате

Источник:

annahobotova.center

В Подмосковье накрыли центр помощи сложным подросткам и тем, у кого есть зависимости. Дети в нем должны были проходить реабилитацию, но вместо этого их там били, привязывали и пытали. Собрали все, что известно к этому моменту — про сам центр, его владелицу, а также о пострадавших детях, один из которых в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

Что это за центр

Рехаб для подростков располагался в подмосковном Дедовске, недалеко от Истры. Президент и владелица центра — 37-летняя предпринимательница Анна Холматова. Она родом из Ростовской области, города Новочеркасска.

Свой бизнес на помощи детям она начала строить у себя на родине. Сначала, в 2013 году, Анна основала правозащитную организацию «Цветы жизни», устраивая спортивные и развлекательные мероприятия для детей, которым требовалась психологическая поддержка. Она также представляла интересы детей, у которых есть проблемы с законом, в правоохранительных органах.

В 2018 году бизнес перерос в «школу перевоспитания». Месяц проживания и «обучения» ребенка там стоил 100 тысяч рублей.

Образование у Анны Холматовой соответствующее. Как указывает она сама, в 2012 году предпринимательница окончила Российскую академию правосудия, став специалистом в области правосудия. В 2015-м уже Южный федеральный университет по специальности «психолог-психотерапевт». После этого она прошла дополнительный курс в 2017 году, обладев эриксоновским гипнозом.

Эриксоновский гипноз — метод, разработанный американским психиатром Милтоном Эриксоном. Он отличается тем, что в нем нет жестких категоричных приказов или прямых внушений. По сути, это диалог пациента и психолога, в ходе которого пациент сам должен найти выход из ситуации.

Неизвестно, использовала ли она его в работе. Из фактов лишь то, что ее центры были открыты сразу в нескольких городах — в Москве, Московской области, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Принципы их работы она описывала буквально на днях.

«В основе те же принципы, на которых должны строиться здоровые детско-родительские отношения. Каждый ребенок — личность, к которой мы проявляем живой интерес. Мы учим их ответственности и причинно-следственной связи: любое действие имеет последствия. Если нарушил правила — получаешь последствия, если стараешься — получаешь поощрение. Важна внутренняя система мотивации: старшие могут стать наставниками, выполнять важные функции. Это помогает им почувствовать значимость и увидеть перспективу, как во взрослой жизни», — рассказывала Анна Холматова в интервью «Комсомольской правде» 23 ноября.

Фотографии центра, в котором все оказалось не так радужно, как на словах, тоже вселяют уверенность в том, что это хорошее место.

Источник: annahobotova.centerИсточник: annahobotova.center
Источник: annahobotova.centerИсточник: annahobotova.center
Источник: annahobotova.centerИсточник: annahobotova.center
Источник: annahobotova.centerИсточник: annahobotova.center
Источник: annahobotova.centerИсточник: annahobotova.center
Источник: annahobotova.centerИсточник: annahobotova.center

По данным соцсетей, сама Хоботова регулярно посещала школу-пансион, который создала для детей. Туда она привозила все новых и новых питомцев, для «зверотерапии».

У рехаба давно были проблемы

Однако негативные отзывы о ее центре появились уже давно.

«Начиталась отзывов и на тревоге отвезла туда ребенка на месяц. Слава Богу смогла забрать дочь, — пишет пользователь с ником PravdaGlaza. — Мамы не знают, что там происходит. Там нет никакой помощи, мы платили 90 тысяч рублей за детскую тюрьму. Елизавета там никакой не психолог, мне внушили, что мой ребенок зависим и ему домой нельзя, дочке то же самое. Когда я ее забрала, вышла как из тюрьмы жестокая, она боялась вернуться».

По словам мамы, ей пришлось взять кредит на полмиллиона, чтобы ее ребенку помогли. Но вместо этого — лишь надломили психику.

«Их морально там уничтожают, а когда выписывают — окунают вниз головой в ведро с водой, окончательно унижая как личность. Детям внушили, что там семья и только там им выжить и быть трезвыми. Жуткое место», — закончила свой отзыв женщины.

Более того, с реабилитационным центром даже судились. Иск подавала некая Елена Трубина, которая смогла отсудить у Анны Хоботовой полную стоимость реабилитации по договору, а также сумму за моральный вред. О какой именно сумме идет речь, не уточняется.

Сами договоры при этом были составлены некорректно. Проверка выявила нарушения: в тексте было прописано, что детей могут выгнать из пансионата при нарушении правил, установленных в нем, а договор расторгнуть в одностороннем порядке.

Вдобавок к этому в договоре отсутствовала цена за каждый вид оказываемых услуг, информация о сроках оказания услуг и сроках завершения отдельных этапов услуг.

Еще Анна Холматова судилась с исправительной колонией № 12 в Каменске-Шахтинском, которой была должна почти миллион рублей за ненадлежащее оказание услуг. Суд закончился тем, что Хоботова пошла на мировую и по договору обещала заплатить более 400 тысяч рублей.

Как о нем узнали

Центры Анны Холматовой позиционируются как место для помощи сложным детям. Среди услуг в нем обещали лечить токсикоманию, игроманию, подростковый алкоголизм и прочее. По данным свидетельств об образовании, которые указаны на сайте этого центра, «воспитатели» там проходили курс от 30 до 40 часов, после чего приступали к работе с детьми.

Правда один из детей от этой помощи сильно пострадал. Именно из-за него о пытках и издевательствах в центрах узнали.

«Мой сын находился в одном из центров Хоботовой, туда 23 ноября нагрянул ОМОН и полиция. Они взломали дверь, где находились дети, — написала анонимная женщина на одном из сайтов с отзывами. — За помощью обратилась скорая, которая забрала из этого дома мальчика. Он сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии».

Речь идет о 16-летнем Роме, который попал в больницу с многочисленными ссадинами, ожогами и гнойными ранами. Мать парня рассказала, что на спине у него раны, как будто его били плетью.

Источник: Mash / TelegramИсточник: Mash / Telegram
Источник:

Mash / Telegram

Источник: Mash / TelegramИсточник: Mash / Telegram
Источник:

Mash / Telegram

«Видно, что он был связан, у него на ноге — просто гнойные раны. У него на спине, вы увидите фотографию, как будто плетью били и там рассечение до мяса. Он даже с матраса так не мог упасть, это было физическое насилие, — рассказала в интервью РЕН ТВ Светлана, мама пострадавшего ребенка. — Он спал на полу две недели без подушки, без одеяла, без матраса, в рамках наказания, как я понимаю. У него образовался огромный пролежень».

Мальчик оказался там из-за сильной привязанности к своему смартфону. По словам мамы, он ее перестал слушать, всё время проводил в гаджете, вел себя агрессивно, если ему запрещали пользоваться телефоном.

Источник:

Рен ТВ / Telegram

Сначала женщине казалось это место прекрасным, а когда она подозревать неладное, специалисты центра всячески уворачивались от правды.

Источник:

Mash / Telegram

«Я спрашиваю, почему на фотографии нет ребенка? Да он не вышел просто, — вспомнила мама Ромы. — Потом его просто выносили на матрасе, скидывали и фотографировали для меня, что он сидит на групповом занятии. Таскали его, он уже ходил под себя, не мог передвигаться самостоятельно, у него были пролежни, гниющий кусок тела. Он в реанимации в очень тяжелом состоянии».

Детали следствия

Сейчас всех детей, которых истязали под видом перевоспитания, освободили и передали родителям. Как сообщила, глава Истринского округа Татьяна Витушева, 8 из 24 воспитанников размещены в специализированных социальных учреждениях.

«К подросткам в данном центре применялись меры нетрадиционного воспитания, в качестве наказания их подвергали физическим нагрузкам, лишали полноценного рациона питания и отдыха, — обозначила Витушева. — На теле подростка также имелись ссадины, синяки и следы ожогов, к нему применялись меры физического насилия вплоть до связывания конечностей скотчем».

Детей и то, что происходило внутри центра сильно скрывали.

«Данный 3-этажный дом ничем не привлекал к себе внимание, окна были затянуты изнутри чёрной плёнкой, чтобы скрыть какую-либо активность и жизнедеятельность, — обозначила чиновница. — Детей за все время пребывания ни разу не выпускали на улицу, всячески скрывали и не разглашали действия центра».

Источник: Татьяна Витушева / TelegramИсточник: Татьяна Витушева / Telegram
Источник:

Татьяна Витушева / Telegram

Саму Анну пока не задержали, ее разыскивают. Поймать удалось только одного человека — это 29-летний администратор детского реабилитационного центра Виталий Балабриков. Его обвиняют в незаконном удержании 24 детей. По версии следствия, под видом оказания медицинской помощи мужчина с августа по ноябрь этого года пытал, бил и мучил подростков, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию.

«С законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам», — сообщили в пресс-службе следственного комитета Московской области.

Источник:

Суды общей юрисдикции Московской области / Telegram

Арестованного Виталия Балабрикова сейчас обвиняют сразу в ряде преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 111, п. п. «г», «е» ч. 2 ст. 117, ч. 3 ст. 127, п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, истязание несовершеннолетних, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и незаконное лишение свободы.

Редакция MSK1.RU попыталась связаться с Анной Хоботовой, но она не ответила. В реабилитационном центре также на связь никто не вышел.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Пытки пациентов Реабилитационный центр Подмосковье Гипноз
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
5 минут
Так Хоботова или Холматова - вы уж определитесь как-нибудь
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети Владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»
Мнение
«Доносили о каждом шаге директору». Учитель английского языка рассказала, почему ушла из школы
Анонимный учитель
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Мнение
«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление