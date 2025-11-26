«Жуткое место, детская тюрьма»: вся история подмосковного рехаба для подростков, где их пытали

В Подмосковье накрыли центр помощи сложным подросткам и тем, у кого есть зависимости. Дети в нем должны были проходить реабилитацию, но вместо этого их там били, привязывали и пытали. Собрали все, что известно к этому моменту — про сам центр, его владелицу, а также о пострадавших детях, один из которых в тяжелом состоянии попал в реанимацию.
Что это за центр
Рехаб для подростков располагался в подмосковном Дедовске, недалеко от Истры. Президент и владелица центра — 37-летняя предпринимательница Анна Холматова. Она родом из Ростовской области, города Новочеркасска.
Свой бизнес на помощи детям она начала строить у себя на родине. Сначала, в 2013 году, Анна основала правозащитную организацию «Цветы жизни», устраивая спортивные и развлекательные мероприятия для детей, которым требовалась психологическая поддержка. Она также представляла интересы детей, у которых есть проблемы с законом, в правоохранительных органах.
В 2018 году бизнес перерос в «школу перевоспитания». Месяц проживания и «обучения» ребенка там стоил 100 тысяч рублей.
Образование у Анны Холматовой соответствующее. Как указывает она сама, в 2012 году предпринимательница окончила Российскую академию правосудия, став специалистом в области правосудия. В 2015-м уже Южный федеральный университет по специальности «психолог-психотерапевт». После этого она прошла дополнительный курс в 2017 году, обладев эриксоновским гипнозом.
Эриксоновский гипноз — метод, разработанный американским психиатром Милтоном Эриксоном. Он отличается тем, что в нем нет жестких категоричных приказов или прямых внушений. По сути, это диалог пациента и психолога, в ходе которого пациент сам должен найти выход из ситуации.
Неизвестно, использовала ли она его в работе. Из фактов лишь то, что ее центры были открыты сразу в нескольких городах — в Москве, Московской области, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Принципы их работы она описывала буквально на днях.
«В основе те же принципы, на которых должны строиться здоровые детско-родительские отношения. Каждый ребенок — личность, к которой мы проявляем живой интерес. Мы учим их ответственности и причинно-следственной связи: любое действие имеет последствия. Если нарушил правила — получаешь последствия, если стараешься — получаешь поощрение. Важна внутренняя система мотивации: старшие могут стать наставниками, выполнять важные функции. Это помогает им почувствовать значимость и увидеть перспективу, как во взрослой жизни», — рассказывала Анна Холматова в интервью «Комсомольской правде» 23 ноября.
Фотографии центра, в котором все оказалось не так радужно, как на словах, тоже вселяют уверенность в том, что это хорошее место.
По данным соцсетей, сама Хоботова регулярно посещала школу-пансион, который создала для детей. Туда она привозила все новых и новых питомцев, для «зверотерапии».
У рехаба давно были проблемы
Однако негативные отзывы о ее центре появились уже давно.
«Начиталась отзывов и на тревоге отвезла туда ребенка на месяц. Слава Богу смогла забрать дочь, — пишет пользователь с ником PravdaGlaza. — Мамы не знают, что там происходит. Там нет никакой помощи, мы платили 90 тысяч рублей за детскую тюрьму. Елизавета там никакой не психолог, мне внушили, что мой ребенок зависим и ему домой нельзя, дочке то же самое. Когда я ее забрала, вышла как из тюрьмы жестокая, она боялась вернуться».
По словам мамы, ей пришлось взять кредит на полмиллиона, чтобы ее ребенку помогли. Но вместо этого — лишь надломили психику.
«Их морально там уничтожают, а когда выписывают — окунают вниз головой в ведро с водой, окончательно унижая как личность. Детям внушили, что там семья и только там им выжить и быть трезвыми. Жуткое место», — закончила свой отзыв женщины.
Более того, с реабилитационным центром даже судились. Иск подавала некая Елена Трубина, которая смогла отсудить у Анны Хоботовой полную стоимость реабилитации по договору, а также сумму за моральный вред. О какой именно сумме идет речь, не уточняется.
Сами договоры при этом были составлены некорректно. Проверка выявила нарушения: в тексте было прописано, что детей могут выгнать из пансионата при нарушении правил, установленных в нем, а договор расторгнуть в одностороннем порядке.
Вдобавок к этому в договоре отсутствовала цена за каждый вид оказываемых услуг, информация о сроках оказания услуг и сроках завершения отдельных этапов услуг.
Еще Анна Холматова судилась с исправительной колонией № 12 в Каменске-Шахтинском, которой была должна почти миллион рублей за ненадлежащее оказание услуг. Суд закончился тем, что Хоботова пошла на мировую и по договору обещала заплатить более 400 тысяч рублей.
Как о нем узнали
Центры Анны Холматовой позиционируются как место для помощи сложным детям. Среди услуг в нем обещали лечить токсикоманию, игроманию, подростковый алкоголизм и прочее. По данным свидетельств об образовании, которые указаны на сайте этого центра, «воспитатели» там проходили курс от 30 до 40 часов, после чего приступали к работе с детьми.
Правда один из детей от этой помощи сильно пострадал. Именно из-за него о пытках и издевательствах в центрах узнали.
«Мой сын находился в одном из центров Хоботовой, туда 23 ноября нагрянул ОМОН и полиция. Они взломали дверь, где находились дети, — написала анонимная женщина на одном из сайтов с отзывами. — За помощью обратилась скорая, которая забрала из этого дома мальчика. Он сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии».
Речь идет о 16-летнем Роме, который попал в больницу с многочисленными ссадинами, ожогами и гнойными ранами. Мать парня рассказала, что на спине у него раны, как будто его били плетью.
«Видно, что он был связан, у него на ноге — просто гнойные раны. У него на спине, вы увидите фотографию, как будто плетью били и там рассечение до мяса. Он даже с матраса так не мог упасть, это было физическое насилие, — рассказала в интервью РЕН ТВ Светлана, мама пострадавшего ребенка. — Он спал на полу две недели без подушки, без одеяла, без матраса, в рамках наказания, как я понимаю. У него образовался огромный пролежень».
Мальчик оказался там из-за сильной привязанности к своему смартфону. По словам мамы, он ее перестал слушать, всё время проводил в гаджете, вел себя агрессивно, если ему запрещали пользоваться телефоном.
Сначала женщине казалось это место прекрасным, а когда она подозревать неладное, специалисты центра всячески уворачивались от правды.
«Я спрашиваю, почему на фотографии нет ребенка? Да он не вышел просто, — вспомнила мама Ромы. — Потом его просто выносили на матрасе, скидывали и фотографировали для меня, что он сидит на групповом занятии. Таскали его, он уже ходил под себя, не мог передвигаться самостоятельно, у него были пролежни, гниющий кусок тела. Он в реанимации в очень тяжелом состоянии».
Детали следствия
Сейчас всех детей, которых истязали под видом перевоспитания, освободили и передали родителям. Как сообщила, глава Истринского округа Татьяна Витушева, 8 из 24 воспитанников размещены в специализированных социальных учреждениях.
«К подросткам в данном центре применялись меры нетрадиционного воспитания, в качестве наказания их подвергали физическим нагрузкам, лишали полноценного рациона питания и отдыха, — обозначила Витушева. — На теле подростка также имелись ссадины, синяки и следы ожогов, к нему применялись меры физического насилия вплоть до связывания конечностей скотчем».
Детей и то, что происходило внутри центра сильно скрывали.
«Данный 3-этажный дом ничем не привлекал к себе внимание, окна были затянуты изнутри чёрной плёнкой, чтобы скрыть какую-либо активность и жизнедеятельность, — обозначила чиновница. — Детей за все время пребывания ни разу не выпускали на улицу, всячески скрывали и не разглашали действия центра».
Саму Анну пока не задержали, ее разыскивают. Поймать удалось только одного человека — это 29-летний администратор детского реабилитационного центра Виталий Балабриков. Его обвиняют в незаконном удержании 24 детей. По версии следствия, под видом оказания медицинской помощи мужчина с августа по ноябрь этого года пытал, бил и мучил подростков, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию.
«С законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам», — сообщили в пресс-службе следственного комитета Московской области.
Арестованного Виталия Балабрикова сейчас обвиняют сразу в ряде преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 111, п. п. «г», «е» ч. 2 ст. 117, ч. 3 ст. 127, п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, истязание несовершеннолетних, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и незаконное лишение свободы.
Редакция MSK1.RU попыталась связаться с Анной Хоботовой, но она не ответила. В реабилитационном центре также на связь никто не вышел.