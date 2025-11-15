«У нее был ужас от того, что натворила». О чем написала в предсмертной записке медик, покончившая с собой из-за мошенников

Марина со школьной скамьи мечтала стать медиком и очень любила свою работу Источник: личная страница Марины во «Вконтакте»

В Асбесте Свердловской области 37-летняя сотрудница медсанчасти покончила с собой, после того как отдала мошенникам крупную сумму. Марина не стала рассказывать близким о том, что ее развели аферисты, а просто внезапно исчезла.

Ее тело спустя три дня поисков обнаружили в водоеме у загородной базы отдыха. Верхняя одежда Марины осталась на берегу, в ней была предсмертная записка. Только прочитав последнее послание, родные узнали, что творилось в жизни лаборантки незадолго до смерти. Подробности — в материале Е1.RU.

«Оставила прощальную записку»

Даже самые близкие не догадывались, что Марина попалась на удочку мошенников. В свой выходной, накануне исчезновения, она гостила у мамы и ни слова не говорила об аферистах.

«Я видела, что она в каком-то напряжении, с кем-то переписывается постоянно. Но я думала, может, общается с мужчиной, — мало ли, взрослые люди. Но мысли о мошенниках не было вообще, — говорит мама погибшей. — Она жила с сыном. Он тоже видел, что в последние два дня мама переписывается с кем-то».

На следующий день Марина сказала своему 14-летнему сыну, что поехала на работу, — и домой больше не вернулась. Родные бросились ее искать тем же вечером.

«В полицию мы обращались, у нас даже заявление не взяли: „Нагуляется — придет“. Мы объясняли, что это не наш случай, это не такой человек, — рассказывает мама погибшей. — Мы сказали, на какой машине она уехала, нам показали [записи] камеры наблюдения, что машина ее катается по городу. Но каталась-то уже не она. Просто мы не знали, что автомобиль к тому времени был уже продан».

В августе медик отметила 37-летие Источник: личная страница Марины во «Вконтакте»

Теперь мама знает (ей рассказали в Следственном комитете), что дочь поехала вовсе не в больницу, где работала. Она вызвала такси и отправилась за город, а спустя три дня после пропажи ее тело обнаружили в водоеме около базы отдыха «Бодрость». На берегу нашли ее верхнюю одежду и послание для семьи.

«Она оставила прощальную записку, там написала, как всё было: как ее развели. Ей позвонили якобы с „Госуслуг“ и сказали, что доступ к ее личным данным был открыт, туда кто-то зашел. Сказали, что нужно быстро-быстро всё свое имущество продать и положить деньги на безопасный счет. И она стала всё продавать, переводить на другие счета. Она продала всё, что можно было. Квартиру не продала только, у нее в ней только доля», — говорит мама.

В записке Марина объяснила, почему ничего не сказала родным и не обратилась к ним за помощью.

«Ее запугали, чтобы никому ничего не говорила, потому что [тогда] у всех остальных тоже всё украдут. Когда она поняла, что ее развели, то такой выход нашла. У нее был ужас от того, что она натворила», — делится мама погибшей.

«Не верю, что она сама покончила с жизнью»

Марина с 2009 года работала в больнице. Медициной увлеклась еще в школе, изучала азы на уроках профориентации. После одиннадцатого класса поступила в медучилище и получила диплом фельдшера, а потом выучилась и на лаборанта.

Карьеру она начинала в детской поликлинике, затем работала в СПИД-лаборатории. Буквально за полтора месяца до трагедии уволилась из больницы в Асбесте и устроилась в медсанчасть города Заречного.

«Она была жизнерадостной, очень любила своего сына. Добрая, всегда готова помочь. Я не верю, что она сама покончила с жизнью», — рассказывает Дарья, сестра Марины.

Марина со своими питомцами Источник: личная страница Марины во «Вконтакте»

Марина была очень разносторонней. С мужем она развелась, жила вдвоем с сыном. Обожала домашних животных, завела дома кота-сфинкса и двух маленьких собачек. В свободное от работы время занималась айкидо, рисовала картины и прекрасно вязала. Свои изделия медик дарила друзьям и продавала в интернете.

Близким сложно поверить, что она покончила с собой.

«Молодая, красивая женщина. Она любила жизнь. Активная была», — рассказала бывшая коллега погибшей.

В Следственном комитете отказались комментировать трагедию. Родные пока даже не знают, сколько денег Марина перевела мошенникам, — они не исключают, что помимо суммы, вырученной от продажи имущества и драгоценностей, она могла оформить кредит.

Мы выражаем соболезнования родным, близким и коллегам погибшей.