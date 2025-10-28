«Расчленил и закопал в огороде». Муж зарезал жену из-за ужина: что говорят соседи и родные о семье и «нехорошем» доме

На совместных фото супруги выглядели счастливыми Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Об убийстве 50-летней Ольги в Новоберезовском многие не могут говорить без слёз. Они не видели соседку с прошлых выходных, но даже не догадывались, что как раз с того времени ее уже не было в живых. С женщиной зверски расправился муж, с которым она была в браке десять лет.

Семью не считали идеальной, но со стороны казалось, что серьезных конфликтов у них не было, поэтому новость об убийстве ошарашила всех, кто знал пару. Всегда тихий и спокойный Рафис зарезал жену, а потом попытался расчленить ее тело. Наши коллеги из E1.RU рассказывают, что известно об этой трагедии.

«Убил и положил в сарайку»

Свадьба Рафиса и Ольги Источник: Рафис Хузин / Vk.com

Супруги поженились в 2015 году. Рафис Хузин выкладывал на своей странице счастливые фото со свадьбы. На празднике была его дочь от первого брака и взрослый сын Ольги от предыдущих отношений.

«Дочка его раньше тут появлялась, но Ольга не принимала ее, не сложились отношения, она сейчас живет своей жизнью где-то в области, но в другом городе», — рассказала соседка Рафиса и Ольги.

Пара была вместе больше десяти лет Источник: Рафис Хузин / Vk.com

Совместных детей у пары не было. Они поженились, когда обоим было за 40. Рафис работал водителем, развозил на «Газели» товар, а Ольга подрабатывала уборщицей. Правда, где именно она мыла полы, никто из соседей не знает.

Соседка — об убийстве Ольги Источник: Дарья Манохина / E1.RU

О Рафисе местные говорят, что он был необщительный настолько, что даже не здоровался с соседями. Его жена, напротив, всегда была приветливой и веселой. А еще Ольга любила выпить и часто возвращалась домой, еле держась на ногах.

«Я ее раза два переводила через дорогу: идет из магазина, качается, сильно пьяная, а тут же проезжая часть. Один раз вела, муж выскочил ее встречать, ругался. Я говорю ему: „Ты ее только не бей“. Социально они как бы состоялись, а так были не очень образованные, он не здоровался никогда. Пили они», — рассказала Вера Михайловна, старшая по улице.

В день трагедии никто не слышал криков ни Ольги, ни ее мужа. Даже соседи, которые живут с ними в одном доме, рассчитанном на две семьи, не догадывались, что за стенкой случилось страшное.

Конфликт из-за ужина

По версии следствия, поводом для убийства стала обычная бытовая ссора. Жена пришла домой и устроила мужу скандал, что ужин не приготовлен. Рафис взял кухонный нож и несколько раз ударил им супругу. От ранений она скончалась.

«Он ее убил, положил в сарайку, она четыре дня там лежала. Потом он с нее содрал кожу, расчленил и закопал в огороде у себя на участке. Подруга ее первой тревогу забила», — со слезами на глазах говорит Вера Михайловна.

Дом, где произошло убийство Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

С подругой Ольга договорилась вместе поехать в город, но в назначенный день внезапно пропала, ее телефон был отключен. Соседи видели, как в 20-х числах октября женщина приезжала к дому супругов и стучала в двери. Они уверены, что как раз после ее визита Рафис решился на явку с повинной. Перед тем как пойти в полицию, он позвонил своему брату и рассказал, что натворил.

«25 октября он позвонил и сказал: „Я убил Олю, и я вызвал полицию, они уже едут за мной“. Потом он положил трубку и выключил телефон», — рассказал Рашит, брат Рафиса.

По словам брата, у Рафиса никогда не было друзей, он с детства был замкнутый и спокойный. Родные не замечали, чтобы он вел себя агрессивно. Разве что когда выпивал, мог закатить жене скандал.

«Драк у них не было никогда. Просто поругаются, поорут, и всё. А тут не знаю, что нашло на кого. Что на него может такое найти, даже не поверишь. Ну произошло, теперь уже ничего не сделать», — говорит брат обвиняемого.

Соседи говорят, что Рафис ни с кем не общается Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

На допросе Рафис рассказал, что в тот день был пьян. Зарезав жену, он попытался расчленить ее, но не смог и спрятал тело.

«При осмотре частного дома, где произошла семейно-бытовая трагедия на почве чрезмерного злоупотребления спиртного объемом 0,7 литра, в печке обнаружили сожженный мобильный телефон жены и другие важные вещдоки. При этом в жилище был наведен порядок, никто бы даже не подумал, что здесь произошло такое ЧП», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Нехорошая квартирка»

Дом Рафиса и Ольги, в котором произошла трагедия, со стороны напоминает заброшенный недострой. Соседи говорят, что глава семьи еще шесть лет назад затеял масштабный ремонт и потихоньку переделывал старую деревянную избушку, в которую они с женой заехали.

«Он так-то рукастый мужик. С нуля всё восстанавливал, менял пол и потолки. И всё делал сам, никого о помощи даже не просил», — рассказывает сосед семьи.

Брусья, которые тоже должны были пойти на отделку дома, так и остались лежать во дворе: 56-летний Рафис задержан. В ближайшее время суд должен определить ему меру пресечения.

Соседи говорят, что дом, где произошла трагедия, уже попадал в криминальную хронику Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

А соседи шепчутся, что в этой жестокой трагедии есть место мистике.

«Их дом — это нехорошая квартирка; помните, как у Булгакова? Я не знаю, как им этот дом достался, но это убийство в нем уже третье, — рассказывает местная пенсионерка Вера Михайловна. — Первое было очень давно. Второе — до того как они въехали, под Новый год соседа Толю убили, мужа моего позвали туда понятым. И сейчас вот опять убийство».

Следователи рассказали, что Рафису Хузину уже предъявили обвинение в убийстве жены. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.