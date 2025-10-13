«Захлестнули гнев и ревность». В Иркутской области подросток зарезал свою любимую девочку и ее соседку — подробности трагедии

В Шелехове подросток зарезал свою девушку и соседку — подробности трагедии Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Страшная трагедия разыгралась вечером 12 октября в Шелехове Иркутской области: там в одном из домов 14-летний подросток зарезал свою любимую девочку, а потом ее соседку. Следственный комитет возбудил уголовное дело о двойном убийстве. Редакция «ИрСити» собрала всё, что известно о трагедии.

Источник: Ксения Беляева / Городские медиа

Что произошло?

Всё случилось в подъезде четырехэтажного панельного дома № 95 в 20-м квартале. По информации полиции, девятиклассник поссорился со своей девочкой, ученицей 8-го класса. Конфликт перерос в поножовщину: мальчик ударил ножом свою возлюбленную в район живота и в бок.

На крики и шум в подъезд выскочила соседка — 23-летняя девушка, которая попыталась защитить девочку. Но мальчик накинулся и на нее. Парня скрутил мужчина, который выбежал из одной из квартир.

Раненым вызвали скорую, врачи боролись за их жизни, но, к сожалению, спасти их не удалось. Обе умерли от ран в больнице.

На кадрах, которые опубликовало региональное управление СКР, видны кровавые следы и предметы одежды, оставленные, по-видимому, во время борьбы.

СК показал кадры с места трагедии Источник: Следком38 / T.me

Всё дело в ревности

Как установили оперативники, подросток схватился за нож в пылу ревности. Оружие он взял из дома.

— Это получилось случайно. Она сперва порезалась, потому что я хотел отобрать у нее нож. Потом она начала очень сильно кричать, я очень сильно испугался. А там дальше — само… — рассказал следователям подросток.

— Приревновали? — уточнила у него следователь.

— Очень сильно, — ответил мальчик.

Мальчик схватился за нож в пылу ревности Источник: МВД38 / T.me

По словам детского омбудсмена Татьяны Афанасьевой, компетентные органы «где-то проглядели, если подросток прибегнул к решению своих внутренних переживаний и обид через насилие». А губернатор Игорь Кобзев заявил, что «парень, который оказался в нынешней ситуации с ножом в руках, не злодей».

«В школе о нем говорят только хорошее, что он никогда не отказывался помочь другим. Захлестнули эмоции, гнев, ревность, с которыми он не смог совладать, и вот итог», — написал глава региона.

«Дом у нас спокойный»

Мы прибыли к дому № 95 — обычной четырехэтажной панельке — на следующий после трагедии день — утром 13 октября. В общем двор спокойный и аккуратный, есть детская площадка и заставленная автомобилями парковка. Ничего не напоминает об ужасной трагедии.

Это тот самый подъезд четырехэтажки в Шелехове Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Продавец в ветеринарном магазине, который находится рядом с домом, поделилась, что слышала о трагедии и это ее шокировало и даже возмутило.

— Сейчас вот с женщиной разговаривали, она говорит, что парень с виду тихоня, хорошо характеризовался в школах. Патлатый такой мальчишка, кудрявенький. «Я, — говорит, — хотел ее напугать». А зачем ты нож взял? Ну кулаками бы, раз у тебя проблемы с контролем. Это вообще ужас. Какая ревность? Это же надо осмелиться на такое! Кошмар! — заметила продавец.

В подъезде, где вчера разыгралась драма, было тихо, лишь небольшие следы крови и капли на лестничной клетке напоминали о трагедии.

Место, где разыгралась трагедия Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Люди из этого подъезда наотрез отказывались разговаривать с журналистами.

Поэтому мы поговорили с жильцами других подъездов. Один мужчина рассказал, что ничего подобного здесь никогда не происходило.

— Прочитали в Telegram, что было убийство. Но даже не думали, что в этом доме и вообще в этом месте. У нас тут спокойно, ничего такого не было. Даже молодежи-то особо не было. Маленькие дети в основном дошкольного возраста гуляют. Да и район спокойный более-менее: ни пьянок, ни гулянок, ничего такого не было, — поделился он.

Местные говорят, что дом и двор здесь спокойные, буйных нет Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Встретившаяся пенсионерка сказала, что вообще не была в курсе произошедшего, страшные новости она узнала у газетного киоска.

— Я дома нахожусь почти всё время, у нас была тишина и спокойствие. Дом спокойный. Но я здесь недавно живу, никого не знаю. Девочку эту тоже не знала, — сказала она.

Еще одна женщина вспомнила, что вчера вечером, когда вышла на улицу покурить, увидела полицейскую машину, но не придала этому особого значения, ведь не было никакой паники или суеты. Она даже не могла подумать, что здесь произошло что-то настолько страшное.

«В школе все шокированы»

Известно, что 14-летний подросток и его девочка учились в одной школе — № 6. В СМИ появилась информация, что после трагедии учеников перевели на дистант, но в самой школе нам эту информацию опровергли. С директором поговорить не удалось, ее не было на месте, зато с журналистом разговаривала завуч, которая подчеркнула, что учебный процесс продолжается как обычно и по расписанию. От других комментариев она отказалась, ведь сейчас идет следствие.

По словам учеников, 9-й класс, где учится парень, отпустили с уроков Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Ученики в общем-то подтвердили слова завуча, но с некоторыми оговорками. Оказалось, что 9-й класс, где учится задержанный подросток, отпустили с уроков, а в 8-м, в котором училась погибшая девочка, занятия прошли по расписанию.

Трагедия затронула и шокировала каждого в школе: и детей, и учителей.

Он — странный, она — хорошая

Мэр Шелеховского района Максим Модин заметил, что школьник раньше не попадал в поле зрения правоохранителей и ни на каких профучетах не находился. Более того, характеризовался «исключительно положительно».

— Эта трагедия стала полной неожиданностью для всех, — сказал он.

Это подчеркнули и губернатор Игорь Кобзев, и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева. По их информации, ученик никогда не отказывал в помощи другим.

Один из ребят, которого мы встретили возле школы, рассказал, что учился с погибшей в одной параллели, но знал ее лишь поверхностно. А вот парня, напавшего на девочку, — получше, так как они живут недалеко друг от друга.

— Ну он такой себе. Странный. Он так себя ведет, зажато слишком, — рассказал школьник.

О девочке говорят тоже только хорошее: в школе ее любили, она была лидером, пользовалась уважением сверстников, писал губернатор. Погибшая занималась волейболом и хорошо играла. Последняя тренировка была в субботу. А вчера около 6 часов вечера она еще записывала кружочки в свой Telegram.

Судя по рассказам сверстников, погибшая девочка и ее парень жили в одном доме, но в разных подъездах. Трагедия разыгралась в подъезде у мальчика, а девочка сама пришла к нему в гости.

Корень проблемы — в семье

Мы попросили прокомментировать трагедию психолога, дефектолога-логопеда и основателя центра семейного развития «Кимико» Татьяну Уличнову. По ее словам, сценарий и динамика агрессии закладывается не за один месяц и даже не за год и это не происходит в отношениях между подростками, всё начинается с детско-родительских отношений, когда ребенок недополучает внимания или есть трудности в контакте со взрослыми.

По ее словам, из-за этого в подростковом возрасте фокус внимания смещается на партнера. Мальчики пытаются получить эту обратную связь у девочек, девочки — у мальчиков. И вот тут начинается другая проблема.

— Дело в том, что мы подсознательно ищем партнеров, похожих на наших родителей. Поэтому продолжаем получать те же негативные реакции, игнорирование, агрессию или абьюз, которые были в семье. Поэтому, вероятнее всего, этот мальчик искал лучшие отношения, чем были у него в родительской семье, искал лучшего отношения от этой девочки, не получил этого и произошла детравматизация, — предположила Татьяна Уличнова.

По ее мнению, этот вновь полученный негативный опыт, помноженный на слабую психику и состояние аффекта, мог привести к тому, что подрсток не смог справиться с эмоциями.

Что будет дальше?

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Санкции предусматривают от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное.

Расследование контролирует прокуратура, которая к тому же проверит, как исполнялось законодательство в сфере защиты прав детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.