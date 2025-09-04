«Должен был всплыть на второй-третий день»: водолаз о шансах найти российского пловца, пропавшего при заплыве через Босфор

Водолаз оценил шансы найти Николая Свечникова после заплыва через Босфор Источник: Kolyasotka / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Родственники московского тренера по плаванию Николая Свечникова, который пропал девять дней назад во время гонки через пролив Босфор в Стамбуле, до сих пор гадают о его судьбе. Тем не менее москвича всё еще ищут турецкие спасатели. Спасатель с многолетним стажем, водолазный специалист Антон Солодилов в разговоре с MSK1.RU предположил, что могло произойти с московским тренером. Он считает, что если мужчина погиб, его тело могут так и не найти.

«Если вода холодная, он вообще может не всплыть никогда. Тело могут подъедать морские жители», — объяснил MSK1.RU водолаз.

Всё зависит от температуры воды и от глубины. Если вода теплая, он должен был всплыть на второй или третий день. Антон Солодилов Водолаз

Заплыв «Босфор-2025» состоялся 24 августа в 10 часов, а завершился в 14 часов. Николай Свечников вместе с 2800 пловцами стартовал с одного конца берега. Но москвич так и не добрался до второго. По словам близких, он спокойно мог преодолеть 6,5 километра дистанции.

По словам эксперта, есть два вида утопления: истинное и белое. Первое происходит, когда человек наглотался воды и под ее тяжестью упал на дно. Тело становится синюшного цвета.

А белое утопление, как правило, происходит в холодной воде или по каким-то другим причинам, связанным со здоровьем. У человека происходит шок или спазм. Тело остается на поверхности и не погружается под воду. Именно это, по версии Антона Солодилова, могло произойти с Николаем.

«Каким бы ни был спортсмен опытным, мы же не знаем своего организма до конца. В какой момент мог тромб оторваться или сердце остановиться. А еще частая история — спазм голосовой щели. Он мог потерять сознание и остаться на поверхности. Здесь, видимо, у него было естественное утопление», — предполагает спасатель.

Тем не менее дать точный прогноз сложно. При этом водолаз считает, что в данном случае винить организаторов нельзя. Они могут и не заметить в тысяче спортсменов того, кому стало плохо.

Тут даже нельзя винить людей, которые сопровождают эту гонку. Когда плывет такое количество людей, всех по шапочкам не запомнишь. И кто оказался под водой и скрылся — тоже не узнаешь. Антон Солодилов Водолаз

Тем временем поиски продолжаются. Жена пропавшего на Босфоре пловца из Москвы Антонина Свечникова будет судиться с организаторами заплыва. Она отказалась комментировать ситуацию MSK1.RU. Но ее родственница лишь заявила, что поиски продолжаются.

«Идет следствие, и поиски продолжаются. Не могу много говорить из-за расследования», — пояснила Алена.