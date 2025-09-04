НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

2 м/c,

сев.

 756мм 82%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,85
EUR 94,25
Ресторатор — о благоустройстве центра
Ярославский бренд покорил Россию
Что с делом похитителя кенгуру
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Новый микрорайон
Какие обследования пройти осенью
Стал миллионером, выиграв в лотерею
Новый график работы зоопарка
Как Радулов стал звездой хоккея
Отзыв на поездку на «Метеоре»
Происшествия «Должен был всплыть на второй-третий день»: водолаз о шансах найти российского пловца, пропавшего при заплыве через Босфор

«Должен был всплыть на второй-третий день»: водолаз о шансах найти российского пловца, пропавшего при заплыве через Босфор

Спасатель предположил, что могло случиться с тренером Николаем Свечниковым

154
Написать комментарий
Водолаз оценил шансы найти Николая Свечникова после заплыва через Босфор | Источник: Kolyasotka / Instagram (деятельность запрещена в РФ)Водолаз оценил шансы найти Николая Свечникова после заплыва через Босфор | Источник: Kolyasotka / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Водолаз оценил шансы найти Николая Свечникова после заплыва через Босфор

Источник:

Kolyasotka / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Родственники московского тренера по плаванию Николая Свечникова, который пропал девять дней назад во время гонки через пролив Босфор в Стамбуле, до сих пор гадают о его судьбе. Тем не менее москвича всё еще ищут турецкие спасатели. Спасатель с многолетним стажем, водолазный специалист Антон Солодилов в разговоре с MSK1.RU предположил, что могло произойти с московским тренером. Он считает, что если мужчина погиб, его тело могут так и не найти.

«Если вода холодная, он вообще может не всплыть никогда. Тело могут подъедать морские жители», — объяснил MSK1.RU водолаз.

Всё зависит от температуры воды и от глубины. Если вода теплая, он должен был всплыть на второй или третий день.

Антон Солодилов

Водолаз

Заплыв «Босфор-2025» состоялся 24 августа в 10 часов, а завершился в 14 часов. Николай Свечников вместе с 2800 пловцами стартовал с одного конца берега. Но москвич так и не добрался до второго. По словам близких, он спокойно мог преодолеть 6,5 километра дистанции.

По словам эксперта, есть два вида утопления: истинное и белое. Первое происходит, когда человек наглотался воды и под ее тяжестью упал на дно. Тело становится синюшного цвета.

А белое утопление, как правило, происходит в холодной воде или по каким-то другим причинам, связанным со здоровьем. У человека происходит шок или спазм. Тело остается на поверхности и не погружается под воду. Именно это, по версии Антона Солодилова, могло произойти с Николаем.

«Каким бы ни был спортсмен опытным, мы же не знаем своего организма до конца. В какой момент мог тромб оторваться или сердце остановиться. А еще частая история — спазм голосовой щели. Он мог потерять сознание и остаться на поверхности. Здесь, видимо, у него было естественное утопление», — предполагает спасатель.

Тем не менее дать точный прогноз сложно. При этом водолаз считает, что в данном случае винить организаторов нельзя. Они могут и не заметить в тысяче спортсменов того, кому стало плохо.

Тут даже нельзя винить людей, которые сопровождают эту гонку. Когда плывет такое количество людей, всех по шапочкам не запомнишь. И кто оказался под водой и скрылся — тоже не узнаешь.

Антон Солодилов

Водолаз

Тем временем поиски продолжаются. Жена пропавшего на Босфоре пловца из Москвы Антонина Свечникова будет судиться с организаторами заплыва. Она отказалась комментировать ситуацию MSK1.RU. Но ее родственница лишь заявила, что поиски продолжаются.

«Идет следствие, и поиски продолжаются. Не могу много говорить из-за расследования», — пояснила Алена.

Напомним, что ранее семья жаловалась, что турецкая сторона плохо ищет пловца. Они заметили его пропажу лишь спустя 12 часов после гонки.

ПО ТЕМЕ
Иветта АвраамоваИветта Авраамова
Иветта Авраамова
Босфор Пролив Турция Пловец
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление