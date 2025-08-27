Погибла пассажирка: стала известна предварительная причина тройного ДТП в Ярославской области. Видео

В Госавтоинспекции Ярославской области назвали предварительную причину тройного ДТП, которое произошло утром 27 августа на трассе М-8 «Холмогоры» в Ростове Великом. Там столкнулись «Лада», «Рено» и грузовик «Ситрак» с полуприцепом.
За рулем фуры был 32-летний водитель, он ехал по правой полосе в сторону Москвы. По версии правоохранителей, на подъезде к светофору грузовик врезался в находившийся перед ним «Рено Дастер», за рулем которого был 71-летний водитель. От удара легковушка проехала вперед и врезалась в стоящую «Ладу ВИС». Отечественным авто управлял 43-летний мужчина.
«В результате ДТП водитель автомобиля „Рено Дастер“ с травмами госпитализирован, женщина-пассажир автомобиля „Рено Дастер“ от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.