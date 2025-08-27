НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Погибла пассажирка: стала известна предварительная причина тройного ДТП в Ярославской области. Видео

Погибла пассажирка: стала известна предварительная причина тройного ДТП в Ярославской области. Видео

Из-за чего, по мнению правоохранителей, произошла авария

1 210
3 комментария
Названа предварительная причина смертельного ДТП в Ярославской области | Источник: УМВД по Ярославской области / TelegramНазвана предварительная причина смертельного ДТП в Ярославской области | Источник: УМВД по Ярославской области / Telegram

Названа предварительная причина смертельного ДТП в Ярославской области

Источник:

УМВД по Ярославской области / Telegram

В Госавтоинспекции Ярославской области назвали предварительную причину тройного ДТП, которое произошло утром 27 августа на трассе М-8 «Холмогоры» в Ростове Великом. Там столкнулись «Лада», «Рено» и грузовик «Ситрак» с полуприцепом.

За рулем фуры был 32-летний водитель, он ехал по правой полосе в сторону Москвы. По версии правоохранителей, на подъезде к светофору грузовик врезался в находившийся перед ним «Рено Дастер», за рулем которого был 71-летний водитель. От удара легковушка проехала вперед и врезалась в стоящую «Ладу ВИС». Отечественным авто управлял 43-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель автомобиля „Рено Дастер“ с травмами госпитализирован, женщина-пассажир автомобиля „Рено Дастер“ от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Правоохранители выясняют причины случившегося

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ПО ТЕМЕ
Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гость
1 час
Вот, а все начали валить на водителя Логана, типа 71 год, куда за руль. Губит людей не пиво, губит людей вода.
