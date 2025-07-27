Трамп взялся за войну Таиланда и Камбоджи. Бои подошли близко к курортным зонам

Президент США Дональд Трамп в субботу, 26 июля, заявил, что лидеры Камбоджи и Таиланда договорились встретиться и быстро договориться о прекращении огня. Между тем бои приблизились к популярным у россиян курортам. Рассказываем, как развивается конфликт.
Военный конфликт приблизился к курортам
Утром в субботу столкновения военных Таиланда и Камбоджи начались в тайской провинции Трат — в 150 километрах от популярной у туристов Паттайи, пишет Bloomberg. Бои также начались в провинции Чантхабури в 200 километрах от Бангкока.
Как сообщает Bloomberg, военно-морской флот Таиланда присоединился к армии для отражении атак Камбоджи вдоль границы. По заявлению тайской стороны, моряки смогли оттеснить камбоджийских солдат.
Камбоджа, в свою очередь, обвинила тайские войска в расширении наступления вглубь своей территории, включая атаки на невоенные цели, включая школы, пагоды и жилые районы.
По данным Bloomberg, с 24 июля более 100 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться с обеих сторон. Таиланд сообщил о 20 погибших в боях, а Камбоджа — о 13.
Боевые действия остановились
Вечером 26 июля Таиланд и Камбоджа временно остановили боевые действия в приграничных районах из-за проливных дождей. Об этом сообщает The Nation со ссылкой на тайскую армию.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, военные обеих сторон продолжили удерживать позиции.
Трамп призвал прекратить огонь
В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп написал, что провел телефонный разговор с премьером Камбоджи Хуном Манетом, а затем с исполняющим обязанности премьера Таиланда Пумтамом Вечаячай.
«Обе стороны стремятся к немедленному прекращению огня и миру. Они также стремятся вернуться за стол переговоров с США, что, по нашему мнению, нецелесообразно до тех пор, пока боевые действия не прекратятся. Они договорились немедленно встретиться и быстро договориться о прекращении огня и в конечном счете о мире!» — написал Трамп.
Он также добавил, что США не будут вести торговые переговоры ни с одной из сторон, пока они не прекратят боевые действия.
Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда позже в соцсетях написал, что «Таиланд согласен на прекращение огня», но «хотел бы видеть искренние намерения со стороны Камбоджи».
Напомним, отношения между странами обострились после того, как во время вооруженного столкновения погиб один из тайских солдат. У стран есть территориальные претензии друг к другу: подробно о причинах конфликта мы рассказывали отдельно.