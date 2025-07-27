Трамп взялся за войну Таиланда и Камбоджи. Бои подошли близко к курортным зонам

Тем не менее боевые действия приблизились к популярным курортам Источник: Andrew Harnik / AP Photo

Президент США Дональд Трамп в субботу, 26 июля, заявил, что лидеры Камбоджи и Таиланда договорились встретиться и быстро договориться о прекращении огня. Между тем бои приблизились к популярным у россиян курортам. Рассказываем, как развивается конфликт.

Военный конфликт приблизился к курортам

Утром в субботу столкновения военных Таиланда и Камбоджи начались в тайской провинции Трат — в 150 километрах от популярной у туристов Паттайи, пишет Bloomberg. Бои также начались в провинции Чантхабури в 200 километрах от Бангкока.

Источник: Путин в Telegram / Telegram

Как сообщает Bloomberg, военно-морской флот Таиланда присоединился к армии для отражении атак Камбоджи вдоль границы. По заявлению тайской стороны, моряки смогли оттеснить камбоджийских солдат.

Источник: Путин в Telegram / Telegram

Камбоджа, в свою очередь, обвинила тайские войска в расширении наступления вглубь своей территории, включая атаки на невоенные цели, включая школы, пагоды и жилые районы.

По данным Bloomberg, с 24 июля более 100 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться с обеих сторон. Таиланд сообщил о 20 погибших в боях, а Камбоджа — о 13.

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Боевые действия остановились

Вечером 26 июля Таиланд и Камбоджа временно остановили боевые действия в приграничных районах из-за проливных дождей. Об этом сообщает The Nation со ссылкой на тайскую армию.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, военные обеих сторон продолжили удерживать позиции.

Трамп призвал прекратить огонь

В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп написал, что провел телефонный разговор с премьером Камбоджи Хуном Манетом, а затем с исполняющим обязанности премьера Таиланда Пумтамом Вечаячай.

«Обе стороны стремятся к немедленному прекращению огня и миру. Они также стремятся вернуться за стол переговоров с США, что, по нашему мнению, нецелесообразно до тех пор, пока боевые действия не прекратятся. Они договорились немедленно встретиться и быстро договориться о прекращении огня и в конечном счете о мире!» — написал Трамп.

Он также добавил, что США не будут вести торговые переговоры ни с одной из сторон, пока они не прекратят боевые действия.

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда позже в соцсетях написал, что «Таиланд согласен на прекращение огня», но «хотел бы видеть искренние намерения со стороны Камбоджи».